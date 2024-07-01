【会员大会】

新加坡管理学院企业管理文凭毕业生协会7月6日（星期六）下午2时，在新加坡管理学院总部（SIM HQ）举行会员大会。报名电话：90302285

【活动】

中峇鲁艺术中心7月5日至7日，上午11时至下午5时，在中峇鲁民众俱乐部展厅举办“墨彩缤纷”书画展，展出五位女艺术家的书画、水彩、油画与木雕作品。入场免费。电话：62230748

喜耀文化学会7月6日（星期六）下午2时30分，在该学会举办成立20周年纪念讲座。昇菘集团联合创始人兼总裁林福星主讲“群龙无首”，分享如何把《易经》的智慧活用于自己的企业中。张静博士主讲“花落花开”，分享如何传承文化，以及文化社团存在的意义与历史使命。免费。报名电话：68421123

新加坡宗乡会馆联合总会7月13日（星期六）上午10时，在会馆举办“一季一谈·青年论坛：可持续生活方式如何影响我们的世界？”座谈会。主讲人有淡马锡理工学院洁净能源中心主任王谷城、城市可持续发展中心主任缪凰博士，以及本地大型清洁公司Chye Thiam Maintenance董事洪子扬博士。报名链接：bit.ly/3xI7iSX。电话：66436479

【课程】

南洋孔教会孔子大学堂7月6日起，每个星期六上午10时至11时30分，开办“读《孟子》，品雄辩”线上线下课程。朱佳主讲。学费60元（共四讲）。报名链接：reurl.cc/A4x28Z。电话：63385110

武吉班让福建公会7月13日至9月7日，每逢星期六下午2时至4时30分，在会所开办正念减压班。张秀莲主讲。报名电话：91909748