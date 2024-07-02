【演出】

潮剧

（19时45分，至3日，韮菜芭城隍庙广场，门票：10元）

新怡梨兴潮剧团呈献，庆祝清溪显佑伯主（安溪城隍爷）诞辰1068周年。

网址：www.facebook.com/LKCSHENGHONGTEMPLE

电话：67443187

【展览】

山水化境——当代华人艺术家群展

（星期二至星期天：11时－19时，至11月10日，新艺术美术馆新加坡分馆，岌巴路39号（Keppel Rd），五楼03／06号，门票：8元；5元（中小学生），乐龄和七岁以下孩童免费）

白石画廊主办，展示八位跨世代、跨媒材的华人艺术家的多件绘画与雕塑，更有数码媒体体验。

网址：www.facebook.com/New.Art.Museum.Singapore



Whispers of Orient: Journey Through Forgotten Realms

（星期一、三至六：10时－18时30分／星期二：10时30分－15时30分，至8月10日，鹰眼画廊，北干拿路（North Canal Rd）34B，免费）

展出东南亚迷人的风景和文化遗产。

网址：www.facebook.com/eagleseyeart



第二届“星耀樟宜绽放”（Jewel Blooms）

（10时－21时（星期五至星期天22时结束），至8月11日，星耀樟宜，星空花园（Canopy Park），门票：6元（公民／儿童／乐龄）；8元（其他））

展出超过1万5000种花艺展示，把整个花园瞬间化为一片花海，让人们近距离欣赏各种花卉之美。划分为五大区块，通过不同的装置反映出快乐、和平、爱情、热情和冒险等情感。

网址：www.jewelchangiairport.com/en/promotion/jewel_blooms_2024.html



奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时－19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），一楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson



赠礼：大学博物馆的传承与前景

（星期二至星期六：10时－18时，至12月31日，国大博物馆，李光前展厅，肯特岗弯50号（Kent Ridge Crescent），免费）

展出国大博物馆与国大峇峇屋近年的赠礼，回溯该馆从英殖民地至国家独立后不同发展阶段的捐赠历史。

网址：museum.nus.edu.sg/whats-on/exhibition-gifts-a-prospectus/



老相机博物馆

（10时－19时30分，长期展览，惹兰克列狄8C号（Jalan Kledek），门票：成人20元；儿童15元）

展出1000种不同类型的相机，从世界最大的相机复制品（mammoth camera）到最新的数码产品11克相机。还有独特的相机，如手杖式相机、间谍相机、鸽子相机、3D相机和手枪式相机等。还展出稀有摄影作品集，也有世界范围内最初摄影作品的复制品。

电话：62912278；网址：www.vintagecamerasmuseumsg.com

【其他】

第五届海洋节“导正未来”

（10时－17时，至19日，圣淘沙名胜世界，S.E.A.海洋馆，门票：成人50元；孩童36元）

展出本地摄影师卓兴杰的摄影作品，他受海洋馆委托，特别在新加坡水域进行拍摄，让访客一睹在本区域海洋出没的稀有生物，如海蛞蝓和虾虎鱼等。其他活动包括有趣的海洋环保任务游戏，以及三场讲座，邀请专家分享有关保育海洋生物的知识。

网址：www.rwsentosa.com/en/promotions/attractions/sea-aquarium-ocean-fest