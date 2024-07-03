【演出】

英语剧《剃头刀》

（星期三至日：15时、20时，5日至21日，维多利亚剧院，门票：50至98元）

Toy肥料厂呈献，讲述五六十年代街戏名伶温亚签的人生故事。

网址：sistic.com.sg/events/titou0724（购票）



粤语音乐剧《恋爱轻飘飘》

（19时30分，5日至6日，牛车水人民剧场，门票：38、58、78元）

香港音乐剧团体“演戏家族”和本地制作公司HAVE A GOOD DAY联合呈献，以一段爱情长跑为主，男主角Sam和女主角Sally从大学时代相识、恋爱又分手。往后十几年里，他们不断地重逢、再爱、再分离，各自在成长路上遇到情感挫折。最后，他们坦诚面对自己，回答剧中的10个问题，终于发现看似遥不可及的真爱，原来近在咫尺。

网址：shorturl.at/QdTSh（购票）



歌仔戏

（19时45分，4日至14日，韮菜芭城隍庙广场，门票：10元）

大马西江月歌仔戏团呈献，庆祝清溪显佑伯主（安溪城隍爷）诞辰1068周年。

网址：www.facebook.com/LKCSHENGHONGTEMPLE；电话：67443187

【讲座】

陪你看报纸

（15时30分—16时30分，每周四，大巴窑公共图书馆三楼节目室，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为你讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：go.gov.sg/lhzbtoyl（报名）

【展览】

“墨彩缤纷”五位女艺术家联展

（11时—17时，5日至7日，中峇鲁民众俱乐部展厅，有进街（Eu Chin St），免费）

中峇鲁艺术中心主办，展出李小文、刘妙莲、蔡爱华、卓雅兰及李瑞英的水墨、书法、水彩、油画和木雕作品。

电话：62230748



第二届新加坡草书大展2024（★新活动）

(11时—18时，5日至7日，若轩艺术展示中心，Horkew Business Centre，一楼01号，加冷布丁路66号（Kallang Pudding Rd）

南洋书法俱乐部、南洋雅集和碧山书艺会联办，是本地少有的单项书体作为创作形式的展览。

网址：www.facebook.com/Theartspacebynw



泥火形色之三彩：六朝至元代的中国瓷器

（10时—18时（每月最后一个星期一闭馆），至28日，福康宁中心三楼展厅，免费）

中华陶瓷学会主办，展出产自中国各地精美罕见如：越、钧、耀州、龙泉、磁州、景德镇、建阳、吉州等品种的瓷器。

网址：www.facebook.com/sgsccs



锺四宾：层层叠加

（10时—19时（星期五21时结束），至9月29日，国家美术馆，底层义安公司中央大厅展厅，圣安德烈路，免费）

国家美术馆、BARC实验室、国家文物局文物保管中心联办，东南亚首个展示材料分析科学的艺术展。从材料的科学分析入手，层层解析锺四宾20世纪50年代至80年代超过30件作品，揭开画布下的秘密。

网址：www.nationalgallery.sg



塔游记1915：由上海到旧金山

（10时—19时（星期五开放至21时），至明年6月1日，亚洲文明博物馆，门票：12元，6岁以下孩童、学生和乐龄人士免费）

展出84件手工雕刻宝塔模型和相关文物。

网址：www.nhb.gov.sg/acm/whats-on/exhibitions/pagoda-odyssey



新闻展廊：头条之外

（10时—21时，长期展览，国家图书馆大厦，11楼，维多利亚街，免费）

国家图书馆管理局推出互动展览，分五个展区，让公众从不同角度了解和分析不同的新闻信息。

电话：63323255

