【演出】

梨园荟萃展缤纷2024：国际粤剧粤曲艺术交流大汇演

（6日：18时30分／7日：13时30分，6日和7日，新加坡华族文化中心，9楼表演厅，门票：20、30、50元）

新加坡八和会馆主办，一次过观赏世界各地粤剧曲艺演出。

购票电话：97423009、90231333

乐融狮城 – 凯旋篇

（19时30分，6日，新加坡大会堂，门票：20、40、60、80元）

新加坡华乐团呈献，叶聪执棒，演奏曲目包括《挂毯∶时光飞舞》与交响史诗《海上第一人–郑和》《火祭》《天梯》。

购票网址：sistic.com.sg/events/china0724

【讲座】

喜耀文化学会20周年纪念讲座：群龙无首 · 花落花开

（14时30分—17时，6日，喜耀文化学会，顺利工业园第61座6楼26号，加基武吉1道，免费）

喜耀文化学会及东亚人文研究所主办，昇菘集团联合创始人兼总裁林福星BBM和喜耀文化学会总干事张静博士主讲。

电话：68421123；电邮：tinyurl.com/XCAREG（须预先报名）

【展览】

欢喜人间弥勒画展

（9时－17时（星期一休息），至16日，新加坡佛光山，榜鹅坊，免费）

新加坡佛光山与国际佛光会新加坡协会联办，展出30幅中国当代水墨人物画家张智栋先生创作的弥勒画像。

网址：www.fgs.sg；电话：64110590（查询）

青春有你真好（My First Love Travelling Exhibition）

（10时—21时，至31日，宏茂桥公共图书馆，免费）

国家文物局主办，展示文化遗产如何与青年的个人故事和经历联系。

网址：go.gov.sg/nhbyhb

第二届“星耀樟宜绽放”（Jewel Blooms）

（10时—21时（星期五至天22时结束），至8月11日，星耀樟宜，星空花园（Canopy Park），门票：6元（公民／儿童/乐龄）；8元（其他））

展出超过1万5000种花艺，把整个花园瞬间化为一片花海，让人们近距离欣赏各种花卉之美。划分为五大区块，通过不同的装置反映出快乐、和平、爱情、热情和冒险等情感。

网址：www.jewelchangiairport.com/en/promotion/jewel_blooms_2024.html

鸟的花园（A Garden Of Birds）

（9时—18时，至10月31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

国家公园局主办，展出观鸟者拍下的精美照片，让公众欣赏本地鸟类多样性，了解本地对改善鸟类栖息地所做的努力。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg/whats-happening/calendar-of-events/exhibition-birds-of-sbg-2024

国家美术馆

（10时－19时（星期五21时结束），圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

国土之法：新加坡宪法文献展（长期展览，3楼的大法官办公室，Supreme Court Wing）：展出23份关乎新加坡的开埠、发展、沦陷、光复、自治、与马来西亚合并和分离，最后成为独立自主国家的重要历史文献。这些文献记录着新加坡在历史转捩点时的重要信息，约一半展品首次公开展出。

政府大厦线上展览（“国家美术馆”网站）：通过九个录像故事与口述文档资料，看看这幢建于1929年，见证过新加坡重大社会进程与历史事件的建筑物的前生今世。

“光影记：四位新加坡现代摄影家”线上摄影展（“国家美术馆”网站）：展出独立后的现代摄影家李林、李少林、陈立诚和林光霖的作品。他们利用独特的摄影手法，呈现独立建国之后，迅速变迁中的新加坡风貌。

电话：62717000；网址：www.nationalgallery.sg