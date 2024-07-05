【讲座】

导读《道德内功养生术》

（14时—15时30分，7日，淡滨尼区域图书馆，六楼节目区，免费）

太极读书会呈献，武术哲学家刘一龙博士导读。

网址：www.go.gov.sg/taiji-readingclub（报名）



林谋盛其人其事其思想

（14时—16时，7日，新加坡华族文化中心，六楼钟声坚演奏室，免费）

吾庐俱乐部、雨书房、大唐文化传播、南安会馆，以及九龙堂林氏大宗祠联办，文化工作者王虹宇主持，国大中文系前系主任黄贤强博士主讲。

网址：forms.gle/LyebUScqtziLEoZZ6（报名）；电话：92332329 （WhatsApp附上中英文姓名)

【展览】

墨契——啸涛合作小品展

（11时—20时（7日17时结束），至7日，视觉艺术中心展览厅，槟榔路（Penang Rd）10号一楼2号，免费）

啸涛篆刻书画会主办，每幅作品由三人合作完成。每名会员第一次初创三件；第二次接龙创作另三件；到最后阶段，再完成另三件，共参与九次创作。

网址：visualartscentre.sg



“摄影之益”摄影展

（13时—18时，至7日，实利基艺术中心，一楼Prinsep Gallery，实利基路30号，免费）

新加坡摄影学会和公共交通理事会举办，展出12名学会摄影师拍摄的71张照片，希望启发公众，鼓励他们成为更具关怀心的通勤者。

网址：www.facebook.com/pages/Photographic-Society-of-Singapore/130029453718211



Whispers of Orient: Journey Through Forgotten Realms

（星期一、三至六：10时—18时30分／星期二：10时30分—15时30分，至8月10日，鹰眼画廊，北干拿路（North Canal Rd）34B，免费）

展出东南亚迷人的风景和文化遗产。

网址：www.facebook.com/eagleseyeart



弗里达·卡罗（Frida Kahlo）：经典的一生

（10时—19时，至9月1日，艺术科学博物馆，门票：31元）

一个展现墨西哥女画家生平和作品的沉浸式传记展览。通过照片、影片、互动装置、360度投影和游客创意空间，发现画家的多面性。所有展品都在详尽介绍这位艺术家的绘画，生动述说她的生平故事。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/frida-kahlo-life-of-an-icon.html



“深入东南亚”第四个群展——场景塑造

（10时—19时，至12月1日，国家美术馆，三楼大华银行东南亚展厅，圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

远离了从美术史切入的线型逻辑思路，策展也不再以主题为主导，而是着眼于艺术家如何将自然事件和物体转化为艺术的过程，通过六个情节（火、城市、空气、水果、影子和蜡）来开展叙事。

网址：www.nationalgallery.sg



新闻展廊：头条之外

（10时—21时，长期展览，国家图书馆大厦，11楼，维多利亚街，免费）

国家图书馆管理局推出的互动展览，分五个展区，让公众从不同角度了解和分析不同的新闻信息。

电话：63323255

【其他】

户外艺术装置“约定极光”（Borealis）

（星期一：20时—20时30分／星期六、日：21时—21时30分，滨海湾花园，擎天树丛（Supertree Grove），免费）

瑞士艺术家丹·安克创作，主要通过安装在擎天树上的30个激光和云朵制造机，让蓝光、绿光、不时出现的红光照射到云粒子上，仿佛将北极光带到访客眼前。

网址：www.gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/borealis.html

