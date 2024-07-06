【讲座】

《瞬间东南亚》系列摄影作品分享会（5）

（15时，7日，唐城图书馆，唐城坊4楼，免费）

新加坡影艺研究会、新加坡华族戏曲协会，以及玲子传媒出版社联办，新加坡华族戏曲协会会长卞会宾主讲。

电话：97506666（WhatsApp询问）

领导力方程式

（10时—11时30分，6日，凯登人力资源咨询有限公司，巴耶利峇路178号，5楼10号，免费）

南洋理工大学创业创新硕士李志明主讲。

网址：bit.ly/3zCZzGd（报名）

【展览】

逗笑人间60年：王沙野峰特展

（9时—22时，7月6日至11月5日，新加坡华族文化中心，1楼广场, 免费）

新加坡华族文化中心主办，通过王沙和野峰的生平事迹和珍贵文物的展示，回溯他们的光辉人生和事业，并向他们对新加坡娱乐界历久不衰的影响致敬。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/legends-of-singapore-comedy-an-exhibition-on-wang-sha-ye-feng/

泥火形色之三彩：六朝至元代的中国瓷器

（10时—18时 （每月最后一个星期一闭馆），至28日，福康宁中心3楼展厅，免费）

中华陶瓷学会主办，展出产自中国各地精美罕见如：越、钧、耀州、龙泉、磁州、景德镇、建阳、吉州等品种的瓷器。

网址：www.facebook.com/sgsccs

青春有你真好（My First Love Travelling Exhibition）

（10时—21时，至31日，宏茂桥公共图书馆，免费）

国家文物局主办，展示文化遗产如何与青年的个人故事和经历联系。

网址：go.gov.sg/nhbyhb

第二届“星耀樟宜绽放”（Jewel Blooms）

（10时—21时（星期五至天22时结束），至8月11日，星耀樟宜，星空花园（Canopy Park），门票：6元（公民／儿童／乐龄）；8元（其他））

展出超过1万5000种花艺展示，把整个花园瞬间化为一片花海，让人们近距离欣赏各种花卉之美。划分为五大区块，通过不同的装置反映出快乐、和平、爱情、热情、冒险等情感。

网址：www.jewelchangiairport.com/en/promotion/jewel_blooms_2024.html

野生动物摄影师年度摄影展

（星期二至星期天：10时—17时，至9月8日，新加坡科学馆，A展厅，门票：4元－9元）

展出的作品借自英国伦敦自然历史博物馆。

网址：www.science.edu.sg/whats-on/exhibitions/wildlife-photographer-of-the-year

鸟的花园（A Garden Of Birds）

（9时—18时，至10月31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

国家公园局主办，展出观鸟者拍下的精美照片，让公众欣赏本地鸟类多样性，了解本地对改善鸟类栖息地所做的努力。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg/whats-happening/calendar-of-events/exhibition-birds-of-sbg-2024

雕像藏品展

（11时—20时（周末10时开始），长期展览，吉真那大厦（Kitchener Complex）3楼，免费）

本地设计工作室XM主办，展出约300件漫威、DC、变形金刚等知名电影角色的雕像藏品。

网址：www.xm-studios.com/content/xm-store.aspx