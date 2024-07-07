【演出】

黄英女高音独唱音乐会

(19时30分，9日，滨海艺术中心音乐厅，门票：38、58、88、128、168元）

Altenburg Arts Pte Ltd主办，演唱曲目包括《春思曲》《我住长江头》《玛依拉》等，以及德国、法国、意大利的艺术歌曲和歌剧选段。

网址：sistic.com/events/yinghuang0724（购票）

粤剧 《三水女儿·红头巾》

（19时30分，9日至10日，滨海艺术中心剧场，门票：48、68、88元）

新加坡戏曲学院主办，中国广东粤剧院呈献。讲述一段发生在上世纪30年代初广东佛山三水妇女远赴南洋务工的故事，她们坚韧耐劳，用辛勤的付出反哺家乡，也成为当时新加坡城市建设的重要贡献者。

网址：sistic.com.sg/events/cos0724（购票）

【展览】



五位女艺术家联展

（11时—17时，最后一天，中峇鲁民众俱乐部展厅，有进街（Eu Chin St），免费）

中峇鲁艺术中心主办，展出李小文、刘妙莲、蔡爱华、卓雅兰及李瑞英的水墨、书法、水彩、油画和木雕作品。

电话：62230748

第二届新加坡草书大展2024

(11时—18时，最后一天，若轩艺术展示中心，Horkew Business Centre，一楼01号，加冷布丁路66号（Kallang Pudding Rd））

南洋书法俱乐部、南洋雅集和碧山书艺会联办，是本地少有的单项书体作为创作形式的展览。

网址：www.facebook.com/Theartspacebynw

弗里达·卡罗（Frida Kahlo）：经典的一生

（10时—19时，至9月1日，艺术科学博物馆，门票：31元）

一个展现墨西哥女画家生平和作品的沉浸式传记展览。通过照片、影片、互动装置、360度投影和游客创意空间，发现画家的多面性。展品详尽介绍这位艺术家的绘画，生动述说她的生平故事。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/frida-kahlo-life-of-an-icon.html

野生动物摄影师年度摄影展

（星期二至日：10时—17时，至9月8日，新加坡科学中心，A展厅，门票：4元至9元）

展出的作品借自英国伦敦自然历史博物馆。

网址：www.science.edu.sg/whats-on/exhibitions/wildlife-photographer-of-the-year

奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时—19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），一楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson

鸟的花园（A Garden Of Birds）

（9时—18时，至10月31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

国家公园局主办，展出观鸟者拍下的精美照片，让公众欣赏本地鸟类多样性，了解本地对改善鸟类栖息地所做的努力。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg/whats-happening/calendar-of-events/exhibition-birds-of-sbg-2024