【演出】
新加坡交响乐团午餐音乐会
（12时30分，10日，维多利亚音乐厅，免费）
新加坡交响乐团呈献，Rodolfo Barráez指挥。11时45分开始现场索票。
网址：sso.org.sg/whats-on/lunchtime-concert-2024-july
哄堂17
（15时30分，10日至12日，新加坡华族文化中心礼堂，门票：30元）
青少儿广播演艺组呈献，作品语言和内容贴近新加坡生活，反映本地生活面貌，在幽默中探讨生活点滴。
网址：www.yppae.org/rgt17（购票）
【讲座】
什么是亚健康？该如何养生？
（11时30分—12时30分，10日，同济医院，三楼会议室，振瑞路50号（Chin Swee Rd），免费）
同济医药研究院及辽宁中医院大学联办，吴兆利教授主讲。
网址：www.facebook.com/profile.php?id=100069908305424
【展览】
奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅
（10时—19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），一楼02号，门票：15元）
展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。
“为狮城疯狂”（Mad About Singapore）摄影展
（星期一至星期六：9时—17时，至13日，市建局中心一楼（The URA Centre），免费）
社交网络社群InstaSG与市建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡，同时向世界展现本地的多元面貌。展出今年比赛的100多件参赛作品。
网址：www.ura.gov.sg/Corporate/Event/Mad-About-Singapore-2024
Whispers of Orient: Journey Through Forgotten Realms
（星期一、三至六：10时—18时30分／星期二：10时30分—15时30分，至8月10日，鹰眼画廊，北干拿路（North Canal Rd）34B，免费）
展出东南亚迷人的风景和文化遗产。
网址：www.facebook.com/eagleseyeart
第二届“星耀樟宜绽放”（Jewel Blooms）
（10时—21时（星期五至天22时结束），至8月11日，星耀樟宜，星空花园（Canopy Park），门票：6元（公民／儿童／乐龄）；8元（其他））
展出超过1万5000种花艺展示，把整个花园化为一片花海，让人们近距离欣赏各种花卉之美。展览划分为五大区块，通过不同的装置反映出快乐、和平、爱情、热情和冒险等情感。
网址：www.jewelchangiairport.com/en/promotion/jewel_blooms_2024.html
塔游记1915：由上海到旧金山
（10时—19时（星期五开放至21时），至明年6月1日，亚洲文明博物馆，门票：12元，6岁以下孩童、学生和乐龄人士免费）
展出84件手工雕刻宝塔模型和相关文物。