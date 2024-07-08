【演出】



新加坡交响乐团午餐音乐会

（12时30分，10日，维多利亚音乐厅，免费）

新加坡交响乐团呈献，Rodolfo Barráez指挥。11时45分开始现场索票。

网址：sso.org.sg/whats-on/lunchtime-concert-2024-july

哄堂17

（15时30分，10日至12日，新加坡华族文化中心礼堂，门票：30元）

青少儿广播演艺组呈献，作品语言和内容贴近新加坡生活，反映本地生活面貌，在幽默中探讨生活点滴。

网址：www.yppae.org/rgt17（购票）

【讲座】



什么是亚健康？该如何养生？

（11时30分—12时30分，10日，同济医院，三楼会议室，振瑞路50号（Chin Swee Rd），免费）

同济医药研究院及辽宁中医院大学联办，吴兆利教授主讲。

网址：www.facebook.com/profile.php?id=100069908305424

【展览】



奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时—19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），一楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson

“为狮城疯狂”（Mad About Singapore）摄影展

（星期一至星期六：9时—17时，至13日，市建局中心一楼（The URA Centre），免费）

社交网络社群InstaSG与市建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡，同时向世界展现本地的多元面貌。展出今年比赛的100多件参赛作品。

网址：www.ura.gov.sg/Corporate/Event/Mad-About-Singapore-2024

Whispers of Orient: Journey Through Forgotten Realms

（星期一、三至六：10时—18时30分／星期二：10时30分—15时30分，至8月10日，鹰眼画廊，北干拿路（North Canal Rd）34B，免费）

展出东南亚迷人的风景和文化遗产。

网址：www.facebook.com/eagleseyeart

第二届“星耀樟宜绽放”（Jewel Blooms）

（10时—21时（星期五至天22时结束），至8月11日，星耀樟宜，星空花园（Canopy Park），门票：6元（公民／儿童／乐龄）；8元（其他））

展出超过1万5000种花艺展示，把整个花园化为一片花海，让人们近距离欣赏各种花卉之美。展览划分为五大区块，通过不同的装置反映出快乐、和平、爱情、热情和冒险等情感。

网址：www.jewelchangiairport.com/en/promotion/jewel_blooms_2024.html

塔游记1915：由上海到旧金山

（10时—19时（星期五开放至21时），至明年6月1日，亚洲文明博物馆，门票：12元，6岁以下孩童、学生和乐龄人士免费）

展出84件手工雕刻宝塔模型和相关文物。

网址：www.nhb.gov.sg/acm/whats-on/exhibitions/pagoda-odyssey