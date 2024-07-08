【会员大会／晚宴】

裕廊中学校友会7月24日（星期三）晚上7时30分，在裕廊中学校友会会议室举行年度大会，会上将进行理事会成员选举。有兴趣服务的校友，欢迎参加会议。若有问题，请电邮jssaa01@gmail.com。



东陵琼崖同乡会7月27日（星期六）傍晚6时45分，在大巴窑战备军协俱乐部欢喜楼举行成立65周年纪念晚宴及奖励金颁奖典礼。敬请会员踊跃参加，7月14日报名截止。电话：64660008。

【活动】

更生美术研究会和SMRT为庆祝新加坡59岁生日，今年7月13日至明年7月13日，在海湾舫地铁站举办为期一年的“国庆壁画展—百花争艳”，展出22位更生书画家的精彩作品。开幕仪式7月13日（星期六）下午2时举行，更生会长陈钦赐教授将在现场凌空表演画荷花，更生六位画家也将集体创作长卷锦鲤图“锦鲤跃龙门”。欢迎公众前来参观。免费。电话：62233660



新加坡中华总商会7月24日（星期三）下午3时，在总商会举办“即兴演讲”讲座，如何建立个人气场和人格魅力，掌握企业领袖的秘密武器。李文俊主讲。会员收费30元，非会员50元。报名链接：bit.ly/3zzSbeX。电话：63378381

【课程】

新加坡摄影学会7月21日（星期天）开办中文数码摄影基础班，50岁以上人士可获得津贴。欢迎对摄影有兴趣者拨电询问：63343361



潮州八邑会馆“潮汕文化之潮汕曲艺研究班”开始招生，学习用潮州话讲故事、说相声、演绎小品、学唱潮州歌谣，以及潮语时代曲。共10讲，会员学费100元，非会员120元。报名链接: bit.ly/3xPzTWy。电话：67382691／WhatsApp: 96537718