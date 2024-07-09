【演出】

粤剧《白蛇传•情》

（19时45分，11日至12日，滨海艺术中心剧场，门票：48、68、88元）

新加坡戏曲学院主办，中国广东粤剧院呈献，讲述白素贞和许仙美丽而悲壮的爱情故事。

网址：sistic.com.sg/events/cos0724a（购票）

【讲座】

导读黄宏墨著《那般情怀》

（19时30分－21时30分（19时登记），11日，新智文教读书会会所，沈氏道中心，二楼05号，沈氏道540号，免费）

新智文教读书会主办，司仪崔鸾崧，陈美玉导读。

报名：88508265（WhatsApp附上中英文姓名）

【展览】

爱，可峇雅（Love, Kebaya）

（10时－22时，至14日，IMM商场，免费）

国家文物局主办，认识可峇雅背后的精彩点滴与文化意义，体会它超越靓丽“颜值”的独特内涵魅力。

网址：www.nhb.gov.sg/what-we-do/our-work/sector-development/unesco/kebaya

“为狮城疯狂”（Mad About Singapore）摄影展

（星期一至星期六：9时－17时，至13日，市建局中心一楼（The URA Centre），免费）

社交网络社群InstaSG与市建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡，同时向世界展现本地的多元面貌。展出今年比赛的100多件参赛作品。

网址：www.ura.gov.sg/Corporate/Event/Mad-About-Singapore-2024

泥火形色之三彩：六朝至元代的中国瓷器

（10时－18时（每月最后一个星期一闭馆），至28日，福康宁中心三楼展厅，免费）

中华陶瓷学会主办，展出产自中国各地精美罕见如：越、钧、耀州、龙泉、磁州、景德镇、建阳、吉州等品种的瓷器。

网址：www.facebook.com/sgsccs

Whispers of Orient: Journey Through Forgotten Realms

（星期一、三至六：10时－18时30分／星期二：10时30分－15时30分，至8月10日，鹰眼画廊，北干拿路（North Canal Rd）34B，免费）

展出东南亚迷人的风景和文化遗产。

网址：www.facebook.com/eagleseyeart

袱纱（fukusa）特展

（10时－19时（星期五21时结束），至8月25日，土生文化馆，亚美尼亚街（Armenian St），门票：成人6元，学生及六岁以下儿童免费）

通过贺祈思（Chris Hall）赠予亚洲文明博物馆的一批珍贵日本艺术品，带公众走进袱纱的世界，藏品主要来自中国、 日本和东南亚。

网址：www.nhb.gov.sg/peranakanmuseum/whatson/exhibitions/fukusa



山水化境——当代华人艺术家群展

（星期二至星期天：11时－19时，至11月10日，新艺术美术馆新加坡分馆，岌巴路（Keppel Rd）39号，5楼03／06号，门票：8元、5元（中小学生）；乐龄和七岁以下孩童免费）

白石画廊主办，展示八位跨世代、跨媒材的华人艺术家的多件绘画与雕塑，也有数码媒体体验。

网址：www.facebook.com/New.Art.Museum.Singapore

雕像藏品展

（11时－20时（周末10时开始），长期展览，吉真那大厦（Kitchener Complex）三楼，免费）

本地设计工作室XM主办，展出约300件漫威、DC、变形金刚等知名电影角色的雕像藏品。

网址：www.xm-studios.com/content/xm-store.aspx