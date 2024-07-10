【演出】

新加坡交响乐团社区音乐会

（19时30分，12日，巴耶利峇美以美女中（Paya Lebar Methodist Girls’ School (Secondary)），Agape音乐厅，罗弄阿苏296号，免费）

新加坡交响乐团呈献，Rodolfo Barráez指挥。18时45分开始现场索票。

网址：sso.org.sg/whats-on/sso-in-your-community-2024-july-plmgs-secondary

【展览】

新中马画家联展

（星期一至星期六：11时－18时，最后一天，DUO Galleria（双景坊展示中心）一楼19号，费列塞街7号（Fraser St），免费）

宣和文物主办，展出新中马三国四位优秀画家朱宏、绕维伦、王大邦、傅希林的20幅佳作。

电话：98525120

青春有你真好（My First Love Travelling Exhibition）

（10时—21时，至31日，宏茂桥公共图书馆，免费）

国家文物局主办，展示文化遗产如何与青年的个人故事和经历联系。

网址：go.gov.sg/nhbyhb

第二届“星耀樟宜绽放”（Jewel Blooms）

（10时—21时（星期五至天22时结束），至8月11日，星耀樟宜，星空花园（Canopy Park），门票：6元（公民／儿童/乐龄）；8元（其他））

展出超过1万5000种花艺展示，把整个花园瞬间化为一片花海，让人们近距离欣赏各种花卉之美。划分为五大区块，通过不同的装置反映出快乐、和平、爱情、热情和冒险等情感。

网址：www.jewelchangiairport.com/en/promotion/jewel_blooms_2024.html

奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时—19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），1楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson

赠礼：大学博物馆的传承与前景

（星期二至六：10时－18时，至12月31日，国大博物馆，李光前展厅，肯特岗弯50号（Kent Ridge Crescent），免费）

展出国大博物馆与国大峇峇屋近年的赠礼，回溯该馆从英殖民地至国家独立后不同发展阶段的捐赠历史。

网址：museum.nus.edu.sg/whats-on/exhibition-gifts-a-prospectus/

国家美术馆

（10时－19时（星期五21时结束），圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

国土之法：新加坡宪法文献展（长期展览，3楼的大法官办公室，Supreme Court Wing）：展出23份关乎新加坡的开埠、发展、沦陷、光复、自治、与马来西亚合并和分离，最后成为独立自主国家的重要历史文献。这些文献记录着新加坡在历史转捩点时的重要信息，约一半展品首次公开展出。

政府大厦线上展览（“国家美术馆”网站）：通过九个录像故事与口述文档资料，看这幢建于1929年，见证过新加坡重大社会进程与历史事件的建筑物的前生今世。

“光影记：四位新加坡现代摄影家”线上摄影展（“国家美术馆”网站）：展出独立后的现代摄影家李林、李少林、陈立诚和林光霖的作品。他们利用独特的摄影手法，呈现独立建国之后，迅速变迁中的新加坡风貌。

电话：62717000；网址：www.nationalgallery.sg

