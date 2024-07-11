【演出】

新加坡交响乐团公园音乐会

（18时，13日，新加坡植物园，邵氏基金音乐台（Shaw Foundation Symphony Stage），免费）

淡马锡基金会及新加坡植物园联办，乐团呈献贝多芬、德彪西等音乐家作品。

网址：www.sso.org.sg/whats-on/symphony-in-the-gardens-2024-july

“琴怀雅韵”张筱婧古琴独奏音乐会

（18时30分，13日，滨海艺术中心音乐室（Esplanade Recital Studio），门票：38、58、88元）

音乐会共有八首选曲，集合了古琴音乐的高超技巧与浓厚情感为一体；体裁纵览传统古曲、近代新作品以及古曲新编等。

网址：www.sistic.com.sg/events/grace0724（购票）

马勒六·奇切斯特诗篇

（19时30分，13日，滨海艺术中心音乐厅（Esplanade Concert Hall），门票：18、25、38、48元）

本地创乐者交响乐团（Orchestra of the Music Makers）呈献马勒《第六交响曲》和伯恩斯坦的合唱交响作品《奇切斯特诗篇》；吕绍嘉执棒。

网址：www.sistic.com.sg/events/mahler0724（购票）

“Cellography”十周年音乐会

（19时30分，13日，佳伟剧院（Gateway Theatre），惹兰红山，门票：26、35、45、55元）

本地大提琴乐团Cellography呈献，演奏包括《权力的游戏》《刻在心底的名字》《大约在冬季》《哆啦A梦》等脍炙人口的旋律。

网址：www.sistic.com.sg/events/decade0724（购票）

2024年度“钢琴华彩”

（19时30分，13日，新加坡艺术学院（SOTA）音乐厅，门票：38、48、68元）

本地钢琴家黄佳睿、林健伟、林香凝以及沈子扬联合呈献，演出曲目包括《严肃变奏曲》《三首城市叙事曲》《福南：旅行者指南》《仅此一次》等。

网址：sg.bookmyshow.com/e/pianoe24（购票）

【讲座】

一季一谈•青年论坛：可持续生活如何影响我们的世界

（10时－12时，13日，宗乡总会二楼礼堂，大巴窑2巷，免费）

新加坡宗乡总会主办，淡马锡理工学院洁净能源中心主任王谷城、淡马锡理工学院城市可持续发展中心主任缪凰博士及CTM董事洪子扬博士主讲，宗乡总会青年委员会委员孙玲玲博士主持。

网址：sfcca.sg/yss2024-sustainablelifestyle/（报名）

走近文化讲座系列之绘本新潮流：Gen Z年轻心声里的华族文化

（14时－16时，13日，唐城图书馆节目区，唐城坊四楼，免费）

义安理工学院中文系讲师黄志筠主讲，从Gen Z的视角进入年轻创作重绘的华族文化世界中。

网址：go.gov.sg/chinese-culture（报名）

《二十岁之火》新书发布会

（15时－16时，13日，友谊书斋，百胜楼，二楼15号，免费）

作者蔡沅达用油画创作，透過20幅画娓娓道来对生命与未来的憧憬。

网址：forms.gle/TF9noZbrQqWqXzAQA（报名）

【展览】

《好好做人·家里做起》巡回展

（13日至14日，淡滨尼天地，免费）

华族文化中心首次与印族文化馆和马来文化馆合作，共同策划互动展览，让家长偕同孩子通过寓教于乐的方式，了解各种族之间的共同价值观。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/the-good-hood-where-values-come-home-travelling-exhibition/

【其他】

文物机构种族和谐欢庆活动

（11时－19时，13日至14日，淡滨尼天地，免费（部分活动需报名））

国家文物局主办，通过导览活动、童话故事会、烹饪工作坊、巡回展览和社区壁画绘画活动，了解不同社群的文化和遗产。

网址：sysnmh.org.sg/ch

XPRESS65；艺中寻己

（12时30分－21时，13日，慈济人文青年中心，义顺中1路，免费）

XPRESS65主办，他们是来自义安理工学院华文传媒系的六名三年级学生。可参与的活动有四个艺术工作坊、一个由不同情感区域组成的互动活动区，以及一场双语演唱会。

网址：eventbrite.sg/o/xpress65-86226569253（报名）