【讲座】

品德教育系列讲座：学校教育——品德教育在校园，及家庭、社会教育——教育是一辈子的事

（9时—17时，13日，南华中学，金文泰1道，免费）

新加坡中华传统文化促进会主办，八位经验丰富的教育界人士分享他们宝贵的经验，作为大家的借鉴。

网址: bit.ly/3xQEjMO（报名），电话：97826097（询问）

一季一谈•青年论坛：可持续性生活如何影响我们的世界

（10时—12时，13日，宗乡总会二楼礼堂，大巴窑2巷，免费）

新加坡宗乡总会主办，淡马锡理工学院洁净能源中心主任王谷城、淡马锡理工学院城市可持续发展中心主任缪凰博士及CTM董事洪子扬博士主讲，宗乡总会青年委员会委员孙玲玲博士主持。

网址：sfcca.sg/yss2024-sustainablelifestyle/（报名）

走近文化讲座系列之绘本新潮流：Gen Z年轻心声里的华族文化

（14时—16时，13日，唐城图书馆节目区，唐城坊四楼，免费）

义安理工学院中文系讲师黄志筠主讲，从Gen Z的视角进入年轻创作重绘的华族文化世界中。

网址：go.gov.sg/chinese-culture（报名）

《二十岁之火》新书发布会

（15时—16时，13日，友谊书斋，百胜楼，二楼15号，免费）

作者蔡沅达用油画创作，透過20幅画娓娓道来对生命与未来的憧憬。

网址：forms.gle/TF9noZbrQqWqXzAQA （报名）

旅游摄影讲座 冰岛掠影

（14时，14日，麦波申民众俱乐部，二楼剧场，巴耶利峇大道，免费）

麦波申民众俱乐部摄影兴趣组主办，黄曼星主讲。

电话：67452940

人文交流讲座：做自己情绪的主人

（19时30分—21时，15日，慈济人文青年中心，义顺中1路，免费）

新加坡佛教慈济慈善事业基金会主办，台湾慈济科技大学人文室主任谢丽华主讲，分享如何让自己成为情绪的主人，学会掌握情绪，是人生前行的关键。

网址：bit.ly/Sharing15Jul2024（索票）

儿童阅读节：数字化的阅读教学

（19时30分—21时，15日，Zoom，免费）

行知文教中心、喜耀文化学会和友谊书斋联办，陈彦丰主讲。

网址：tinyurl.com/SCRF2024ONLINE（报名）

横城反击战、砥平里大反转

（20时—22时，15日，海南会馆，美芝路47号，免费）

海南会馆文教部主办，随笔南洋网创办人李叶明主讲。

电话：85181793 / 85187659（报名）

【展览】

《好好做人·家里做起》巡回展

（13日至14日，淡滨尼天地，免费）

华族文化中心首次与印族文化馆和马来文化馆合作，共同策划互动展览，让家长偕同孩子通过寓教于乐的方式，了解各种族之间的共同价值观。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/the-good-hood-where-values-come-home-travelling-exhibition/

【活动】

XPRESS65；艺中寻己

（12时30分—21时，13日，慈济人文青年中心，义顺中1路，免费）

XPRESS65主办，他们是来自义安理工学院华文传媒系的六名三年级学生组成的团队。可参与的活动有四个艺术工作坊、一个由不同情感区域组成的互动活动区以及一场双语演唱会。

网址：eventbrite.sg/o/xpress65-86226569253 （报名）

文物机构种族和谐欢庆活动

（11时—19时，13日至14日，淡滨尼天地，免费（部分活动须报名））

国家文物局主办，通过导览活动、童话故事会、烹饪工作坊、巡回展览和社区壁画绘画活动，了解我们不同社群的文化和遗产。

网址：sysnmh.org.sg/ch