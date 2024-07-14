【演出】

腾飞的弦

（16时，14日，新加坡华族文化中心礼堂，门票：28元、36元）

新加坡华族舞蹈剧场培训中心的学员呈献，探索舞蹈的魅力，感受梦想的力量。

网址：ticketmaster.sg/activity/detail/24sg_takingflight（购票）

歌仔戏

（19时45分，最后一天，韮菜芭城隍庙广场，门票：10元）

大马西江月歌仔戏团呈献，庆祝清溪显佑伯主（安溪城隍爷）诞辰1068周年。

网址：www.facebook.com/LKCSHENGHONGTEMPLE

【讲座】

人文交流讲座：作自己情绪的主人

（19时30分－21时，15日，慈济人文青年中心，义顺中1路，免费）

新加坡佛教慈济慈善事业基金会主办，台湾慈济科技大学人文室主任谢丽华主讲，分享如何让自己成为情绪的主人，学会掌握情绪，是人生前行的关键。

网址：bit.ly/Sharing15Jul2024（索票）

儿童阅读节：数字化的阅读教学

（19时30分－21时，15日，Zoom，免费）

行知文教中心、喜耀文化学会和友谊书斋联办，陈彦丰主讲。

网址：tinyurl.com/SCRF2024ONLINE（报名）

【展览】

“为狮城疯狂”（Mad About Singapore）摄影展

（10时－22时，15日至21日，福南，桥北路107号，免费）

社交网络社群InstaSG与市建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡，同时向世界展现本地的多元面貌。展出今年比赛的100多件参赛作品。

网址：www.ura.gov.sg/Corporate/Event/Mad-About-Singapore-2024

“玩伴：打开记忆的玩具箱”特展

（10时－19时，至明年1月5日，国家博物馆，史丹福路，免费）

展出麦当劳随开心餐附送的玩具、模型玩具车、掌上电子游戏机、电子宠物机，到与国际品牌合作的潮玩，看国人的“玩伴”从1980年代至今的演变。

网址：nhb.gov.sg/nationalmuseum/whats-on/exhibition/playdate

2024年国庆壁画展——百花争艳

（至明年7月13日，海湾舫地铁站（出口B），前往滨海湾花园长廊方向，免费）

SMRT和更生美术研究会联办，展出22名更生书画家的精彩作品。

网址：facebook.com/LifeArtSociety/

爱，可峇雅（Love, Kebaya）

（10时－22时，最后一天，IMM商场，免费）

国家文物局主办，认识可峇雅背后的精彩点滴与文化意义，体会它超越靓丽“颜值”的独特内涵魅力。

网址：www.nhb.gov.sg/what-we-do/our-work/sector-development/unesco/kebaya

【其他】

种族和谐欢庆活动

（11时－19时，14日，淡滨尼天地，免费（部分活动须报名））

国家文物局主办，通过导览活动、童话故事会、烹饪工作坊、巡回展览和社区壁画绘画活动，了解我们不同社群的文化和遗产。

网址：sysnmh.org.sg/ch