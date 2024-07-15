【讲座】

儿童阅读节：绘本深度解读力

（19时30分—21时，16日，Zoom，免费）

行知文教中心、喜耀文化学会和友谊书斋联办，陈彦丰主讲。

网址：tinyurl.com/SCRF2024ONLINE（报名）

导读周凯莉著《弱水》

（14时—16时，17日，武吉班让公共图书馆，成人及青少年区节目区，免费）

交流点读书会导读。

网址：go.gov.sg/interacting-bukitpanjang-online（Zoom报名）／go.gov.sg/interacting-bukitpanjang（现场报名）

儿童阅读节：有趣又有料：绘本在低年段课堂的阅读与教学

（19时30分—21时30分，17日，Zoom，免费）

行知文教中心、喜耀文化学会和友谊书斋联办，郭史光宏主讲。

网址：tinyurl.com/SCRF2024ONLINE（报名）

【展览】

“为狮城疯狂”（Mad About Singapore）摄影展

（10时—22时，至21日，福南，桥北路107号，免费）

社交网络社群InstaSG与市建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡，同时向世界展现本地的多元面貌。展出今年比赛的100多件参赛作品。

网址：www.ura.gov.sg/Corporate/Event/Mad-About-Singapore-2024

“玩伴：打开记忆的玩具箱”特展

（10时—19时，至明年1月5日，国家博物馆，史丹福路，免费）

展出麦当劳随开心餐附送的玩具，模型玩具车、掌上电子游戏机、电子宠物机，以及与国际品牌合作的潮玩，看国人的“玩伴”从1980年代至今的演变。

网址：nhb.gov.sg/nationalmuseum/whats-on/exhibition/playdate

2024年国庆壁画展——百花争艳

（13日至明年7月13日，海湾舫地铁站（出口B），前往滨海湾花园长廊方向，免费）

SMRT和更生美术研究会联办，展出22名更生书画家的精彩作品。

网址：facebook.com/LifeArtSociety/

Whispers of Orient: Journey Through Forgotten Realms

（星期一、星期三至星期六：10时—18时30分／星期二：10时30分—15时30分，至8月10日，鹰眼画廊，北干拿路（North Canal Rd）34B，免费）

展出东南亚迷人的风景和文化遗产。

网址：www.facebook.com/eagleseyeart

奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时—19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），1楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson

塔游记1915：由上海到旧金山

（10时—19时（星期五开放至21时），至明年6月1日，亚洲文明博物馆，门票：12元，六岁以下孩童、学生和乐龄人士免费）

展出84件手工雕刻宝塔模型和相关文物。

网址：www.nhb.gov.sg/acm/whats-on/exhibitions/pagoda-odyssey