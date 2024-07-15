【会员大会】

新加坡李氏总会暨互助会7月21日（星期天）上午11时，在会馆三楼多元活动厅召开常年会员大会，备有自助餐招待。报名链接：leeclan.singchen.com/register/create/48。电话：62967388／62967389

【活动】

中峇鲁艺术中心7月19日至21日，上午11时至下午5时，在中峇鲁民众俱乐部展厅举办“重彩迭起，阡陌我行”本地女画家张群如30年回顾画展，展出约30幅水彩、油画与彩墨作品，题材涵盖城市风貌和绮丽景观。入场免费。电话：62230748

湘灵音乐社应福建会馆邀请于农历六月十九观音诞，即7月24日（星期三）晚上8时至9时，在百年古庙天福宫表演南音，呈现传统经典名曲《霏霏飒飒》《春光明媚》《元宵十五》《当天下咒》和名谱《四边寂静》，以及丁马成的创新作品《观音诞》《东方花园》等。电话：62224221

新加坡南安会馆、全球汉诗总会、新声诗社联合举办“第二届南安古韵新声古典诗词朗诵比赛”。诚邀对古典诗词有兴趣的社会各界人士踊跃报名参加。初赛8月11日报名截止，决赛将于9月22日（星期天）上午10时举行。报名电话：67373866

【课程】

南洋孔教会孔子大学堂7月20日起，每个星期六晚上7时30分至9时30分，开办“《易经》读一遍（第二阶段）”线上线下课程。林纬毅博士主讲。学费165元（共11讲）。报名链接：reurl.cc/37126X。电话：63385110