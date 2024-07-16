【演出】

英语剧《非一般国庆》（National Day Charade）

（星期二至五：19时30分／星期六：14时30分、19时30分／星期天：14时30分，至27日，义安公司剧院@野米，福南中心四楼，门票：30元－75元）

野米剧场呈献一部英语讽喻剧，也是写给国家的情书，希望能让观众在开怀大笑的同时，也思考和谈论这个我们称之为“家”的地方。

网址：sistic.com.sg/events/day0734

【讲座】

儿童阅读节：探索文字背后的世界：阅读的思考历程

（19时－21时，18日，Zoom，免费）

行知文教中心、喜耀文化学会和友谊书斋联办，马来西亚容健辉主讲。

网址：tinyurl.com/SCRF2024ONLINE（报名）



正念舒压好幸福

（19时30分－21时30分（19时登记），18日，新智文教读书会会所，沈氏道中心，二楼05号，沈氏道540号，收费：会员免费、非会员5元）

新智文教读书会主办，台北荣民总医院培科演讲暨悲伤工作坊讲师罗耀明助理教授主讲。

报名：91323283（WhatsApp附上中英文姓名）

【展览】

“玩伴：打开记忆的玩具箱”特展

（10时－19时，至明年1月5日，国家博物馆，史丹福路，免费）

展出麦当劳随开心餐附送的玩具、模型玩具车、掌上电子游戏机、电子宠物机，到与国际品牌合作的潮玩，看国人的“玩伴”从1980年代至今的演变。

网址：nhb.gov.sg/nationalmuseum/whats-on/exhibition/playdate



张达伦油画作品展

（星期二至六：11时－18时，至8月5日，DUO Galleria（双景坊展示中心）一楼19号，费列塞街7号（Fraser St），免费）

宣和文物主办，展出精选的16幅作品。

电话：98525120



2024年国庆壁画展——百花争艳

（至明年7月13日，海湾舫地铁站（出口B），前往滨海湾花园长廊方向，免费）

SMRT和更生美术研究会联办，展出22位更生书画家的精彩作品。

网址：facebook.com/LifeArtSociety/



欢喜人间弥勒画展

（9时－17时，最后一天，新加坡佛光山，榜鹅坊，免费）

新加坡佛光山与国际佛光会新加坡协会联办，展出30幅中国当代水墨人物画家张智栋先生创作的弥勒画像。

网址：www.fgs.sg；电话：64110590（查询）



新闻展廊：头条之外

（10时－21时，长期展览，国家图书馆大厦，11楼，维多利亚街，免费）

国家图书馆管理局推出的互动展览，分五个展区，让公众能从不同角度了解和分析不同的新闻信息。

电话：63323255

【其他】

第五届海洋节“导正未来”

（10时－17时，至19日，圣淘沙名胜世界，S.E.A.海洋馆，门票：成人50元，孩童36元）

展出本地摄影师卓兴杰的摄影作品，他受海洋馆委托，特别在新加坡水域进行拍摄，让访客一睹在本区域海洋出没的稀有生物，如海蛞蝓和虾虎鱼等。其他活动包括有趣的海洋环保任务游戏，以及三场讲座，邀请专家分享有关保育海洋生物的知识。

网址：www.rwsentosa.com/en/promotions/attractions/sea-aquarium-ocean-fest

