【演出】

英语剧《非一般国庆》（National Day Charade）

（星期二至五：19时30分／星期六：14时30分、19时30分／星期天：14时30分，至27日，义安公司剧院@野米，福南中心四楼，门票：30元至75元）

野米剧场呈献，一部英语讽喻剧，也是写给国家的情书，希望能让观众在开怀大笑的同时，也思考和谈论这个我们称为“家”的地方。

网址：sistic.com.sg/events/day0734（购票）



周5音乐站：多元共融心连心

（20时，19日，新加坡华族文化中心广场／“新加坡华族文化中心”脸书，免费）

新加坡华族文化中心呈献，演出嘉宾包括文慧如、仁毅翔、赵崇喆、林昱志和石佩芸。

网址：facebook.com/singaporechineseculturalcentre

【讲座】

陪你看报纸

（15时30分—16时30分，每周四，大巴窑公共图书馆三楼节目室，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，新报业媒体华文媒体集团组成义工团队，为你讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：go.gov.sg/lhzbtoyl（报名）

【展览】

“印象莫奈”花卉展

（9时—21时，至9月17日，滨海湾花园，花穹（Flower Dome），门票：12元）

把法国画家克劳德·莫奈（Claude Monet）的故居、花园、池塘“搬”到花穹里，还原其夏季生态。此展首次结合艺术和投影技术，为访客打造一场法国印象派的多重感官体验，感受19世纪欧洲的艺术风情。

网址：www.gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/monet-garden.html



“玩伴：打开记忆的玩具箱”特展

（10时—19时，至明年1月5日，国家博物馆，史丹福路，免费）

展出麦当劳随开心餐附送的玩具，模型玩具车、掌上电子游戏机、电子宠物机，到与国际品牌合作的潮玩，看国人的“玩伴”从1980年代至今的演变。

网址：nhb.gov.sg/nationalmuseum/whats-on/exhibition/playdate



张达伦油画作品展

（星期二至六：11时—18时，至8月5日，DUO Galleria（双景坊展示中心）一楼19号，费列塞街7号（Fraser St），免费）

宣和文物主办，展出精选的16幅作品。

电话：98525120



泥火形色之三彩：六朝至元代的中国瓷器

（10时—18时 （每月最后一个星期一闭馆），至28日，福康宁中心三楼展厅，免费）

中华陶瓷学会主办，展出产自中国各地精美罕见如：越、钧、耀州、龙泉、磁州、景德镇、建阳、吉州等品种的瓷器。

网址：www.facebook.com/sgsccs



Whispers of Orient: Journey Through Forgotten Realms

（星期一、三至六：10时—18时30分／星期二：10时30分－15时30分，至8月10日，鹰眼画廊，北干拿路（North Canal Rd）34B，免费）

展出东南亚迷人的风景和文化遗产。

网址：www.facebook.com/eagleseyeart



锺四宾：层层叠加

（10时—19时（星期五21时结束），至9月29日，国家美术馆，底层义安公司中央大厅展厅，圣安德烈路，免费）

国家美术馆、BARC实验室、国家文物局文物保管中心联办，东南亚首个展示材料分析科学的艺术展。从材料的科学分析入手，层层解析锺四宾20世纪50年代至80年代超过30件作品，揭开画布下的秘密。

网址：www.nationalgallery.sg

