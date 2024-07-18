【演出】
2024 劲舞。武动
（17时、19时，20日至21日，聚舞坊，吕辛演艺厅（DES Lusin），滑铁卢街60号，门票：30元）
聚舞坊呈献，通过聚舞坊老师们的带领下，自学视频和校际表演比赛，让我们的艺术苑校青少年学员表现多场精彩的群舞和独舞表演，展示他们的热情和努力。
网址：facebook.com/DanceEnsembleSingapore；电话：63347192（WhatsApp订票）
融汇
（19时30分，20日，新加坡大会堂，门票：20、40、60、80元）
新加坡华乐团呈献，演出曲目包括《印象国乐•大曲》《流水操》《丝竹的交响》等。首席指挥郭勇德执棒。
购票网址：sistic.com.sg/events/confluence0724
狮城雄艺·蔡东雄戏曲表演专场
（19时30分，20日，史丹福艺术中心小剧场，门票：30元）
新加坡传统艺术中心年轻演员蔡东雄和本地戏曲新秀带来精彩演绎，融汇京韵、潮音、黄梅调三种风格各异的传统戏曲，辅以话剧穿针引线。
购票电邮：tacsgp@gmail.com
【讲座】
儿童阅读节：儿童阅读的生命教育
（9时30分－11时30分，20日，Zoom，免费）
行知文教中心、喜耀文化学会和友谊书斋联办，台湾刘桂光主讲。
报名网址：tinyurl.com/SCRF2024ONLINE
儿童阅读节：重返童年—谈儿童文学和成人的关系
（13时－14时30分，20日，友谊书斋，百胜楼，2楼15号，免费）
行知文教中心，喜耀文化学会和友谊书斋联办，陈帅主讲。
《目睹基辅之兵临城下》新书分享会及签售会
（15时－17时，20日，卓尔书店，1楼小剧场，免费）
卓尔书局主办，本地前艺人沈倾掞主讲。
儿童阅读节：给小朋友看的绘本，为什么要大人读出
（15时30分－17时，20日，友谊书斋，百胜楼，2楼15号，免费）
行知文教中心，喜耀文化学会和友谊书斋联办，徐海娜主讲。
导读《百年原是梦：和珅的悲喜人生》
（17时－19时，20日，国家图书馆底层1楼，中央公共图书馆节目室，免费）
清史读书会主办，清史读书会副主任范洁诗导读，深入了解和珅的悲喜人生。
报名网址：bit.ly/468Vx4W
儿童阅读节：阅读与语文能力提升的互动探索
（19时30分－21时30分，20日，Zoom，免费）行知文教中心、喜耀文化学会和友谊书斋联办，台湾邱士芬主讲。
报名网址：tinyurl.com/SCRF2024ONLINE
【展览】
“玩伴：打开记忆的玩具箱”特展
（10时－19时，至明年1月5日，国家博物馆，史丹福路，免费）
展出麦当劳随开心餐附送的玩具、模型玩具车、掌上电子游戏机、电子宠物机，到与国际品牌合作的潮玩，看国人的“玩伴”从1980年代至今的演变。