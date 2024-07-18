【演出】

2024 劲舞。武动

（17时、19时，20日至21日，聚舞坊，吕辛演艺厅（DES Lusin），滑铁卢街60号，门票：30元）

聚舞坊呈献，通过聚舞坊老师们的带领下，自学视频和校际表演比赛，让我们的艺术苑校青少年学员表现多场精彩的群舞和独舞表演，展示他们的热情和努力。

网址：facebook.com/DanceEnsembleSingapore；电话：63347192（WhatsApp订票）



融汇

（19时30分，20日，新加坡大会堂，门票：20、40、60、80元）

新加坡华乐团呈献，演出曲目包括《印象国乐•大曲》《流水操》《丝竹的交响》等。首席指挥郭勇德执棒。

购票网址：sistic.com.sg/events/confluence0724

狮城雄艺·蔡东雄戏曲表演专场

（19时30分，20日，史丹福艺术中心小剧场，门票：30元）

新加坡传统艺术中心年轻演员蔡东雄和本地戏曲新秀带来精彩演绎，融汇京韵、潮音、黄梅调三种风格各异的传统戏曲，辅以话剧穿针引线。

购票电邮：tacsgp@gmail.com

【讲座】

儿童阅读节：儿童阅读的生命教育

（9时30分－11时30分，20日，Zoom，免费）

行知文教中心、喜耀文化学会和友谊书斋联办，台湾刘桂光主讲。

报名网址：tinyurl.com/SCRF2024ONLINE

儿童阅读节：重返童年—谈儿童文学和成人的关系

（13时－14时30分，20日，友谊书斋，百胜楼，2楼15号，免费）

行知文教中心，喜耀文化学会和友谊书斋联办，陈帅主讲。

报名网址：tinyurl.com/SCRF2024SEM

《目睹基辅之兵临城下》新书分享会及签售会

（15时－17时，20日，卓尔书店，1楼小剧场，免费）

卓尔书局主办，本地前艺人沈倾掞主讲。

网址：facebook.com/zallbookstore

儿童阅读节：给小朋友看的绘本，为什么要大人读出

（15时30分－17时，20日，友谊书斋，百胜楼，2楼15号，免费）

行知文教中心，喜耀文化学会和友谊书斋联办，徐海娜主讲。

报名网址：tinyurl.com/SCRF2024SEM

导读《百年原是梦：和珅的悲喜人生》

（17时－19时，20日，国家图书馆底层1楼，中央公共图书馆节目室，免费）

清史读书会主办，清史读书会副主任范洁诗导读，深入了解和珅的悲喜人生。

报名网址：bit.ly/468Vx4W

儿童阅读节：阅读与语文能力提升的互动探索

（19时30分－21时30分，20日，Zoom，免费）行知文教中心、喜耀文化学会和友谊书斋联办，台湾邱士芬主讲。

报名网址：tinyurl.com/SCRF2024ONLINE

【展览】

“玩伴：打开记忆的玩具箱”特展

（10时－19时，至明年1月5日，国家博物馆，史丹福路，免费）

展出麦当劳随开心餐附送的玩具、模型玩具车、掌上电子游戏机、电子宠物机，到与国际品牌合作的潮玩，看国人的“玩伴”从1980年代至今的演变。

网址：nhb.gov.sg/nationalmuseum/whats-on/exhibition/playdate

