【演出】

二十年的回响

（19时30分，21日，新加坡大会堂，门票：25元）

马西岭华乐团呈献。

网址：forms.gle/m4W7UFFkoEuUnJNE6（购票）

【讲座】

儿童阅读节：线上

（20日，Zoom，免费）

行知文教中心、喜耀文化学会，以及友谊书斋联办。

9时30分—11时30分：台湾刘桂光主讲“儿童阅读的生命教育”。

19时30分—21时30分：台湾邱士芬主讲“阅读与语文能力提升的互动探索”。

网址：tinyurl.com/SCRF2024ONLINE（报名）

《目睹基辅之兵临城下》 新书分享会及签售会

（15时—17时，20日，卓尔书店，1楼小剧场，免费）

卓尔书局主办，本地前艺人沈倾掞主讲。

网址：facebook.com/zallbookstore

儿童阅读节：给小朋友看的绘本，为什么要大人读出来

（15时30分—17时，20日，友谊书斋，百胜楼，2楼15号，免费）

行知文教中心，喜耀文化学会，以及友谊书斋联办，徐海娜主讲。

网址：tinyurl.com/SCRF2024SEM（报名）

导读《百年原是梦：和珅的悲喜人生》

（17时—19时，20日，国家图书馆底层1楼，中央公共图书馆节目室，免费）

清史读书会主办，清史读书会副主任范洁诗导读，深入了解和珅的悲喜人生。

网址：bit.ly/468Vx4W（报名）

【展览】

重彩迭起，阡陌我行：张群如30年回顾画展

（11时—17时，19日至21日，中峇鲁民众俱乐部展厅，有进街（Eu Chin St），免费）

中峇鲁艺术中心主办，展出30幅水彩、墨画和彩墨作品。

电话：62230748

老夫子60周年心星相印

(12时—18时，21日至27日（22日休息），天猛公路28号，免费）

天猛公艺术基金会、老夫子哈媒体公司、国大中文系及云茂潮中华文化研究中心联办。

网址：facebook.com/temenggongsg

Whispers of Orient: Journey Through Forgotten Realms

（星期一、星期三至星期六：10时—18时30分／星期二：10时30分—15时30分，至8月10日，鹰眼画廊，北干拿路（North Canal Rd）34B，免费）

展出东南亚迷人的风景和文化遗产。

网址：www.facebook.com/eagleseyeart

袱纱（fukusa）特展

（10时—19时（星期五21时结束），至8月25日，土生文化馆，亚美尼亚街（Armenian St），门票：成人6元，学生及6岁以下儿童免费）

通过贺祈思（Chris Hall）赠予亚洲文明博物馆的一批珍贵日本艺术品，带公众走进袱纱的世界，藏品主要来自中国、 日本和东南亚，横跨近2500年。

网址：www.nhb.gov.sg/peranakanmuseum/whatson/exhibitions

山水化境——当代华人艺术家群展

（星期二至星期天：11时—19时，至11月10日，新艺术美术馆新加坡分馆，岌巴路（Keppel Rd）39号，5楼03／06号，门票：8元；5元（中小学生），乐龄和七岁以下孩童免费）

白石画廊主办，展示八名跨世代、跨媒材华人艺术家的多件绘画与雕塑作品，也包括数码媒体体验。

网址：www.facebook.com/New.Art.Museum.Singapore