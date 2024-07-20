【讲座】

儿童阅读节：线上

（Zoom，免费）

行知文教中心、喜耀文化学会，以及友谊书斋联办。

20日（9时30分—11时30分）：台湾刘桂光主讲“儿童阅读的生命教育”。

20日（19时30分—21时30分）：台湾邱士芬主讲“阅读与语文能力提升的互动探索”。

21日（19时30分—21时30分）：台湾蓝伟莹主讲“阅读教学的提问和课程设计”。

22日（19时30分—21时30分）：台湾黄国珍主讲“AI时代的儿童阅读”。

网址：tinyurl.com/SCRF2024ONLINE（报名）

儿童阅读节：友谊书斋

（15时30分—17时，百胜楼，2楼15号，免费）

行知文教中心，喜耀文化学会，以及友谊书斋联办。

20日：徐海娜主讲“给小朋友看的绘本，为什么要大人读出来”。

21日：黄丽云主讲“怎样吸引儿童对阅读产生兴趣”。

网址：tinyurl.com/SCRF2024SEM（报名）

导读《百年原是梦：和珅的悲喜人生》

（17时—19时，20日，国家图书馆底层1楼，中央公共图书馆节目室，免费）

清史读书会主办，清史读书会副主任范洁诗导读，深入了解和珅的悲喜人生。

网址：bit.ly/468Vx4W（报名）

导读《布鲁克林有棵树》

（15时—16时30分，21日，新加坡南洋孔教会，环宇广场，2楼35号，基里玛路511号，免费）

南洋孔教会主办，双语教育机构创始人罗晨曦主持，性情家长读书会创办人何超导读。

网址：reurl.cc/WRWDa9（报名）

禅宗研学——少林文化如何接轨当下

(15时—17时，21日，喜耀文化学会，顺利工业园第61座，6楼26号，加基武吉1道，免费）

喜耀华语讲演会、中国嵩山少林寺，以及新加坡少林文化中心联办，郭志峰分享生活中禅怎样协助自己、家庭、事业，以及社会，怎样从禅的角度思考问题，禅文化是健康生活的方式。

电话：68421123（报名）／网址：tinyurl.com/ChanZongReg

【展览】

“为狮城疯狂”（Mad About Singapore）摄影展

（10时—22时，22日至28日，嘉龙威购物广场（Kallang Wave Mall），免费）

社交网络社群InstaSG与市区重建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡，同时向世界展现本地的多元面貌。展出今年比赛的100多件参赛作品。

网址：www.ura.gov.sg/Corporate/Event/Mad-About-Singapore-2024

赵敬堂个展：唔好俾我睇

（星期二至星期天：12时—19时（星期天16时结束），至8月18日，Objectifs Lower Gallery 2，密驼路155号，免费）

视觉艺术创作者赵敬堂通过省思和梳理母女关系的路径，探究自我和他人的情感深处。

网址：objectifs.com.sg/donnachiu/

符诗云摄影个展——走过的岁月（Time and Tide）

（星期二至星期六：12时—19时，星期天：12时—16时，28日，Chapel Gallery，Objectifs，密驼路155号，免费）

展出新加坡文化奖得主符诗云超过80张照片，均是他罕有公开的摄影作品，记录1960年代至1990年代的新加坡。

网址：objectifs.com.sg/time-and-tide

锺四宾：层层叠加

（10时—19时（星期五21时结束），至9月29日，国家美术馆，底层义安公司中央大厅展厅，圣安德烈路，免费）

国家美术馆、BARC实验室，以及国家文物局文物保管中心联办，东南亚首个展示材料分析科学的艺术展。从材料的科学分析入手，层层解析锺四宾20世纪50年代至80年代超过30件作品，揭开画布下的秘密。

网址：www.nationalgallery.sg

