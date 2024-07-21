【演出】
歌仔戏
（19时45分，23日至30日，韮菜芭城隍庙广场，门票：10元）
福建四季春歌仔戏团呈献，庆祝清溪显佑伯主（安溪城隍爷）诞辰1068周年。
网址：www.facebook.com/LKCSHENGHONGTEMPLE
英语剧《剃头刀》
（15时、20时，最后一天，维多利亚剧院，门票：50至98元）
Toy肥料厂呈献，讲述五六十年代街戏名伶温亚签的人生故事。
购票网址：sistic.com.sg/events/titou0724
【讲座】
儿童阅读节：怎样吸引儿童对阅读产生兴趣
（15时30分－17时，21日，友谊书斋，百胜楼，2楼15号，免费）
行知文教中心，喜耀文化学会和友谊书斋联办，黄丽云主讲。
儿童阅读节：线上
（19时30分－21时30分，Zoom，免费）
行知文教中心、喜耀文化学会和友谊书斋联办。
- 21日：台湾蓝伟莹主讲“阅读教学的提问和课程设计”。
- 22日：台湾黄国珍主讲“AI时代的儿童阅读”。
- 23日：台湾张佳诗主讲“从听故事的人到说故事的人”。
报名网址：tinyurl.com/SCRF2024ONLINE
麦帅遭罢免，联军对联军
（20时－22时，22日，海南会馆，美芝路47号，收费：15元）
海南会馆文教部主办，随笔南洋网创办人李叶明主讲。
报名电话：85181793 / 85187659
【展览】
“为狮城疯狂”（Mad About Singapore）摄影展
（10时—22时，22日至28日，嘉龙威购物广场（Kallang Wave Mall），免费）
社交网络社群InstaSG与市建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡，同时向世界展现本地的多元面貌。展出今年比赛的100多件参赛作品。
网址：www.ura.gov.sg/Corporate/Event/Mad-About-Singapore-2024
第一代新加坡先驱艺术家画展
（星期二至日：11时30分－18时，至8月3日，好望角画廊，百胜楼3楼17号，免费）
展出自20世纪30年代起为新加坡艺术发展做出贡献的先驱艺术家的画作，包括陈宗瑞、陈文希、锺四宾、范昌乾、刘抗与叶之威。
网址：www.capeofgoodhope.com.sg/the-first-generation-pioneer-artists-in-singapore
赵敬堂个展：唔好俾我睇
（星期二至星期日：12时—19时（星期日16时结束），至8月18日，Objectifs Lower Gallery 2，密驼路155号，免费）
视觉艺术创作者赵敬堂通过省思和梳理母女关系的路径，探究自我和他人的情感深处。