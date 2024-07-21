【演出】

歌仔戏

（19时45分，23日至30日，韮菜芭城隍庙广场，门票：10元）

福建四季春歌仔戏团呈献，庆祝清溪显佑伯主（安溪城隍爷）诞辰1068周年。

网址：www.facebook.com/LKCSHENGHONGTEMPLE

英语剧《剃头刀》

（15时、20时，最后一天，维多利亚剧院，门票：50至98元）

Toy肥料厂呈献，讲述五六十年代街戏名伶温亚签的人生故事。

购票网址：sistic.com.sg/events/titou0724

【讲座】

儿童阅读节：怎样吸引儿童对阅读产生兴趣

（15时30分－17时，21日，友谊书斋，百胜楼，2楼15号，免费）

行知文教中心，喜耀文化学会和友谊书斋联办，黄丽云主讲。

报名网址：tinyurl.com/SCRF2024SEM

儿童阅读节：线上

（19时30分－21时30分，Zoom，免费）

行知文教中心、喜耀文化学会和友谊书斋联办。

21日：台湾蓝伟莹主讲“阅读教学的提问和课程设计”。

22日：台湾黄国珍主讲“AI时代的儿童阅读”。

23日：台湾张佳诗主讲“从听故事的人到说故事的人”。

报名网址：tinyurl.com/SCRF2024ONLINE

麦帅遭罢免，联军对联军

（20时－22时，22日，海南会馆，美芝路47号，收费：15元）

海南会馆文教部主办，随笔南洋网创办人李叶明主讲。

报名电话：85181793 / 85187659

【展览】

“为狮城疯狂”（Mad About Singapore）摄影展

（10时—22时，22日至28日，嘉龙威购物广场（Kallang Wave Mall），免费）

社交网络社群InstaSG与市建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡，同时向世界展现本地的多元面貌。展出今年比赛的100多件参赛作品。

网址：www.ura.gov.sg/Corporate/Event/Mad-About-Singapore-2024

第一代新加坡先驱艺术家画展

（星期二至日：11时30分－18时，至8月3日，好望角画廊，百胜楼3楼17号，免费）

展出自20世纪30年代起为新加坡艺术发展做出贡献的先驱艺术家的画作，包括陈宗瑞、陈文希、锺四宾、范昌乾、刘抗与叶之威。

网址：www.capeofgoodhope.com.sg/the-first-generation-pioneer-artists-in-singapore

赵敬堂个展：唔好俾我睇

（星期二至星期日：12时—19时（星期日16时结束），至8月18日，Objectifs Lower Gallery 2，密驼路155号，免费）

视觉艺术创作者赵敬堂通过省思和梳理母女关系的路径，探究自我和他人的情感深处。

网址：objectifs.com.sg/donnachiu/