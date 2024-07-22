【演出】

游古庙听南音（★新活动）

（20时—21时，24日，天福宫，直落亚逸街158号，免费）

湘灵音乐社呈献。

网址：www.facebook.com/thianhockkengsg?locale=zh_CN

【讲座】

儿童阅读节：说故事、谈写作（★新活动）

（19时30分—21时30分，24日，Zoom，免费）

行知文教中心、喜耀文化学会和友谊书斋联办，台湾张诗亚主讲。

网址：tinyurl.com/SCRF2024ONLINE（报名）

【展览】

卡地亚Trinity 100快闪主题展（★新活动）

（12时—20时30分，至23日，艺术之家（The Arts House），免费）

卡地亚（Cartier）为庆祝其标志性戒指Trinity诞生百年举行，讲述这个三环戒指设计的百年辉煌历程，展现其多元价值与设计理念。

网上预约：register.trinity100.cartier.sg

张达伦油画作品展（★新活动）

（星期二至六：11时—18时，至8月5日，DUO Galleria（双景坊展示中心）一楼19号，费列塞街7号（Fraser St），免费）

宣和文物主办，展出精选的16幅作品。

电话：98525120

爱，可峇雅（Love, Kebaya）

（10时—22时，最后一天，IMM商场，免费）

国家文物局主办，认识可峇雅背后的精彩点滴与文化意义，体会它超越靓丽“颜值”的独特内涵魅力。

网址：www.nhb.gov.sg/what-we-do/our-work/sector-development/unesco/kebaya

Whispers of Orient: Journey Through Forgotten Realms

（星期一、三至六：10时－18时30分／星期二：10时30分－15时30分，至8月10日，鹰眼画廊，北干拿路（North Canal Rd）34B，免费）

展出东南亚迷人的风景和文化遗产。

网址：www.facebook.com/eagleseyeart

袱纱（fukusa）特展

（10时—19时（星期五21时结束），至8月25日，土生文化馆，亚美尼亚街（Armenian St），门票：成人6元，学生及六岁以下儿童免费）

通过贺祈思（Chris Hall）赠予亚洲文明博物馆的一批珍贵日本艺术品，带公众走进袱纱的世界，藏品主要来自中国、日本和东南亚艺术品。

网址：www.nhb.gov.sg/peranakanmuseum/whatson/exhibitions

奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时—19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），一楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson

塔游记1915：由上海到旧金山

（10时—19时（星期五开放至21时），至明年6月1日，亚洲文明博物馆，门票：12元，六岁以下孩童、学生和乐龄人士免费）

展出84件手工雕刻宝塔模型和相关文物。

网址：www.nhb.gov.sg/acm/whats-on/exhibitions/pagoda-odyssey