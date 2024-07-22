【活动】

新加坡宗乡会馆联合总会与新加坡华族文化中心，8月3日（星期六）晚上7时，在大巴窑建屋发展局中心广场，联合举办“第18届爱国歌曲大家唱”。主宾是交通部长兼财政部第二部长徐芳达。入场免费。活动也将通过宗乡会馆脸书（SG.SFCCA）及华族文化中心脸书（SingaporeChineseCulturalCentre）直播。



喜耀文化学会8月3日（星期六）下午2时30分，在该学会举办成立20周年纪念讲座，由慈济基金会执行长刘瑞士主讲“翻转人生扩大爱”，以及新加坡孔子基金会主席郭文龙主讲“一见桃花更不疑”。分享他们创办文化团体、筹办慈善活动过程中的种种艰辛。免费。报名电话：68421123



新加坡佛教居士林8月11日（星期天）下午2时，在居士林观音礼堂举办“狮城潮音读书会：商道，天道，我的人生感悟”。昇菘集团总裁林福星主讲。报名网址：tiny.cc/sbl1108。电话：67372630



江夏平心阁与江夏公所8月17日（星期六）下午2时，在会所举办“人工智能讲座”，掌握科技，与时并进。备有茶点招待。欢迎会员与黄氏宗亲踊跃报名。报名电话：67445848／97367438

【课程】

新智文教读书会7月23日起开办《弟子规》亲子导读班，欢迎有兴趣的家长、社会各界人士一起共修。免费。报名：WhatsApp至91323283



海陆丰会馆8月4日和18日，上午10时至下午6时，在会馆开办杨公风水速成初级班，邓洁莲主讲。宗乡总会属下社团会员特优学费为220元。报名电话：90276381