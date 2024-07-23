【展览】

总统慈善艺展2024

（11时－19时，25日至30日，TAG＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），二楼01B号，免费）

海之韵画廊主办，展示本地艺术家贡献的书、画和雕塑作品。50％的收益将捐赠给总统挑战赛支持的慈善组织。

网址 ：www.facebook.com/artualize；电话：96385958

“玩伴：打开记忆的玩具箱”特展

（10时－19时，至明年1月5日，国家博物馆，史丹福路，免费）

展出麦当劳随开心餐附送的玩具，模型玩具车、掌上电子游戏机、电子宠物机，到与国际品牌合作的潮玩，看国人的“玩伴”从1980年代至今的演变。

网址：nhb.gov.sg/nationalmuseum/whats-on/exhibition/playdate

泥火形色之三彩：六朝至元代的中国瓷器

（10时－18时（每月最后一个星期一闭馆），至28日，福康宁中心三楼展厅，免费）

中华陶瓷学会主办，展出产自中国各地精美罕见如：越、钧、耀州、龙泉、磁州、景德镇、建阳、吉州等品种的瓷器。

网址：www.facebook.com/sgsccs

符诗云摄影个展——走过的岁月（Time and Tide）

（星期二至六：12时－19时，星期天：12时－16时，28日，Chapel Gallery，Objectifs，密驼路155号，免费）

展出新加坡文化奖得主符诗云超过80张照片，均是他罕有公开的摄影作品，记录了1960年代到1990年代的新加坡。

网址：objectifs.com.sg/chapel-gallery

Whispers of Orient：Journey Through Forgotten Realms

（星期一、三至六：10时－18时30分／星期二：10时30分－15时30分，至8月10日，鹰眼画廊，北干拿路（North Canal Rd）34B，免费）

展出东南亚迷人的风景和文化遗产。

网址：www.facebook.com/eagleseyeart

Goddess：Brave. Bold. Beautiful.

（10时－19时，至8月11日，艺术科学博物馆，门票：20元（公民）／23元（其他））

艺术科学博物馆主办，展示了好莱坞、香港、宝莱坞及其他地区的电影成就。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/goddess.html（购票）

袱纱（fukusa）特展

（10时－19时（星期五21时结束），至8月25日，土生文化馆，亚美尼亚街（Armenian St），门票：成人6元，学生及六岁以下儿童免费）

通过贺祈思 （Chris Hall） 赠予亚洲文明博物馆的一批珍贵日本艺术品，带公众走进袱纱的世界，藏品主要来自中国、 日本和东南亚艺术品。

网址：www.nhb.gov.sg/peranakanmuseum/whatson/exhibitions

弗里达·卡罗（Frida Kahlo）：经典的一生

（10时－19时，至9月1日，艺术科学博物馆，门票：31元）

一个展现墨西哥女画家生平和作品的沉浸式传记展览。通过照片、影片、互动装置、360度投影和游客创意空间，发现画家的多面性。所有展品都在详尽介绍这位艺术家的绘画，生动述说她的生平故事。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/frida-kahlo-life-of-an-icon.html

野生动物摄影师年度摄影展

（星期二至日：10时－17时，至9月8日，新加坡科学中心，A展厅，门票：4元－9元）

展出的作品借自英国伦敦自然历史博物馆。

网址：www.science.edu.sg/whats-on/exhibitions/wildlife-photographer-of-the-year

奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时－19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），一楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson