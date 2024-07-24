【演出】

神兽灵木

（20时，26日及27日，新加坡华族文化中心，九楼表演厅，门票：35元）

新加坡现代舞团化生艺术团以三星堆出土文物为灵感的多元艺术创作。

网址：www.sistic.com.sg/events/beasts0724（购票）

【展览】

Goddess：Brave. Bold. Beautiful.

（10时－19时，至8月11日，艺术科学博物馆，门票：20元（公民）／23元（其他））

艺术科学博物馆主办，展示好莱坞、香港、宝莱坞及其他地区的电影成就。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/goddess.html（购票）

袱纱（fukusa）特展

（10时－19时（星期五21时结束），至8月25日，土生文化馆，亚美尼亚街（Armenian St），门票：成人6元，学生及六岁以下儿童免费）

通过贺祈思（Chris Hall）赠予亚洲文明博物馆的一批珍贵日本艺术品，带公众走进袱纱的世界，藏品主要来自中国、 日本和东南亚，横跨近2500年。

网址：www.nhb.gov.sg/peranakanmuseum/whatson/exhibitions

弗里达·卡罗（Frida Kahlo）：经典的一生

（10时－19时，至9月1日，艺术科学博物馆，门票：31元）

一个展现墨西哥女画家生平和作品的沉浸式传记展览。通过照片、影片、互动装置、360度投影和游客创意空间，发现画家的多面性。所有展品都在详尽介绍这位艺术家的绘画，生动述说她的生平故事。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/frida-kahlo-life-of-an-icon.html

野生动物摄影师年度摄影展

（星期二至日：10时－17时，至9月8日，新加坡科学馆，A展厅，门票：4元－9元）

展出的作品借自英国伦敦自然历史博物馆。

网址：www.science.edu.sg/whats-on/exhibitions/wildlife-photographer-of-the-year

奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时－19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），一楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson

“深入东南亚”第四个群展——场景塑造

（10时－19时，至12月1日，国家美术馆，三楼大华银行东南亚展厅，圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

远离从美术史切入的线型逻辑思路，策展也不再以主题为主导，而是着眼于艺术家如何将自然事件和物体转化为艺术的过程，通过六个情节（火、城市、空气、水果、影子和蜡）来开展叙事。

网址：www.nationalgallery.sg

【其他】

职业健康：就业与技能培训路演

（10时30分－20时30分，25日至28日，勘宝坊（Compass One），二楼中庭（Atrium），免费）

精深技能发展局与劳动力发展局联办。

网址：go.gov.sg/jobsandskillsroadshow-compassone