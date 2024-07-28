【演出】
美杰三重奏贝多芬之夜
（19时30分，30日，滨海艺术中心音乐厅，门票：38至258元）
中国古典音乐界最具华丽阵容和强大影响力的室内乐组合之一，小提琴家吕思清、大提琴家秦立巍、钢琴家孙颖迪呈献。
购票网址：sistic.com.sg/events/major0724
【讲座】
导读《易漫》第四集《蒙以养正》
（15时－17时，28日，唐城图书馆节目区，唐城坊4楼，免费）
随笔南洋读书会主办，《易漫》是一部关于易经的漫画。
报名网址：go.gov.sg/sgwritings
儿童阅读节：《绘本中的幸福教育》
（19时－21时，28日，喜耀文化学会，顺利工业园第61座，6楼26号，加基武吉1道，免费）
行知文教中心、喜耀文化学会和友谊书斋联办，台湾绘本作家米雅主讲。
报名网址：tinyurl.com/SCRF2024CHILD
佛心原要一肩承——转道老和尚教育思想初探
（15时－17时，28日，新加坡华族文化中心6楼演奏室，海峡林荫道1号，免费）
新加坡华族文化中心和南大华裔馆联办，新加坡亚洲研究学会学术主任南治国博士主讲，新加坡佛学院纪赟副教授主持。
报名网址：sccc-lectureseries-28jul24.peatix.com
第五次战役，美军打穿插
（20时－22时，29日，海南会馆，美芝路47号，收费：15元）
海南会馆文教部主办，随笔南洋网创办人李叶明主讲。
报名电话：85181793 / 85187659
【展览】
新加坡制造
（至8月18日，滨海湾花园，North Colonnade通道，免费）
新加坡雕塑协会主办，展示近40名本地艺术家的创意诠释，深入探讨新加坡的多元身份，将童年记忆、在地文化、风景、本土植物和多样化生活方式编织在一起。
网址：www.facebook.com/sculpturesocietysg
“为狮城疯狂”（Mad About Singapore）摄影展
（10时—22时，最后一天，嘉龙威购物广场（Kallang Wave Mall），免费）
社交网络社群InstaSG与市区重建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡，同时向世界展现本地的多元面貌。展出今年比赛的100多件参赛作品。
网址：www.ura.gov.sg/Corporate/Event/Mad-About-Singapore-2024
泥火形色之三彩：六朝至元代的中国瓷器
（10时－18时 ，最后一天，福康宁中心3楼展厅，免费）
中华陶瓷学会主办，展出产自中国各地精美罕见如：越、钧、耀州、龙泉、磁州、景德镇、建阳、吉州等品种的瓷器。
符诗云摄影个展——走过的岁月（Time and Tide）
（12时—16时，最后一天，Chapel Gallery，Objectifs，密驼路155号，免费）
展出新加坡文化奖得主符诗云超过80张照片，均是他罕有公开的摄影作品，记录了1960年代到1990年代的新加坡。
网址：objectifs.com.sg/chapel-gallery
袱纱（fukusa）特展
（10时—19时（星期五21时结束），至8月25日，土生文化馆，亚美尼亚街（Armenian St），门票：成人6元，学生及6岁以下儿童免费）
通过贺祈思 （Chris Hall） 赠予亚洲文明博物馆的一批珍贵日本艺术品，带公众走进袱纱的世界，藏品主要来自中国、 日本和东南亚艺术品，横跨近2500年。