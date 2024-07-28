【演出】

美杰三重奏贝多芬之夜

（19时30分，30日，滨海艺术中心音乐厅，门票：38至258元）

中国古典音乐界最具华丽阵容和强大影响力的室内乐组合之一，小提琴家吕思清、大提琴家秦立巍、钢琴家孙颖迪呈献。

购票网址：sistic.com.sg/events/major0724

【讲座】

导读《易漫》第四集《蒙以养正》

（15时－17时，28日，唐城图书馆节目区，唐城坊4楼，免费）

随笔南洋读书会主办，《易漫》是一部关于易经的漫画。

报名网址：go.gov.sg/sgwritings

儿童阅读节：《绘本中的幸福教育》

（19时－21时，28日，喜耀文化学会，顺利工业园第61座，6楼26号，加基武吉1道，免费）

行知文教中心、喜耀文化学会和友谊书斋联办，台湾绘本作家米雅主讲。

报名网址：tinyurl.com/SCRF2024CHILD

佛心原要一肩承——转道老和尚教育思想初探

（15时－17时，28日，新加坡华族文化中心6楼演奏室，海峡林荫道1号，免费）

新加坡华族文化中心和南大华裔馆联办，新加坡亚洲研究学会学术主任南治国博士主讲，新加坡佛学院纪赟副教授主持。

报名网址：sccc-lectureseries-28jul24.peatix.com

第五次战役，美军打穿插

（20时－22时，29日，海南会馆，美芝路47号，收费：15元）

海南会馆文教部主办，随笔南洋网创办人李叶明主讲。

报名电话：85181793 / 85187659

【展览】

新加坡制造

（至8月18日，滨海湾花园，North Colonnade通道，免费）

新加坡雕塑协会主办，展示近40名本地艺术家的创意诠释，深入探讨新加坡的多元身份，将童年记忆、在地文化、风景、本土植物和多样化生活方式编织在一起。

网址：www.facebook.com/sculpturesocietysg

“为狮城疯狂”（Mad About Singapore）摄影展

（10时—22时，最后一天，嘉龙威购物广场（Kallang Wave Mall），免费）

社交网络社群InstaSG与市区重建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡，同时向世界展现本地的多元面貌。展出今年比赛的100多件参赛作品。

网址：www.ura.gov.sg/Corporate/Event/Mad-About-Singapore-2024

泥火形色之三彩：六朝至元代的中国瓷器

（10时－18时 ，最后一天，福康宁中心3楼展厅，免费）

中华陶瓷学会主办，展出产自中国各地精美罕见如：越、钧、耀州、龙泉、磁州、景德镇、建阳、吉州等品种的瓷器。

网址：www.facebook.com/sgsccs

符诗云摄影个展——走过的岁月（Time and Tide）

（12时—16时，最后一天，Chapel Gallery，Objectifs，密驼路155号，免费）

展出新加坡文化奖得主符诗云超过80张照片，均是他罕有公开的摄影作品，记录了1960年代到1990年代的新加坡。

网址：objectifs.com.sg/chapel-gallery

袱纱（fukusa）特展

（10时—19时（星期五21时结束），至8月25日，土生文化馆，亚美尼亚街（Armenian St），门票：成人6元，学生及6岁以下儿童免费）

通过贺祈思 （Chris Hall） 赠予亚洲文明博物馆的一批珍贵日本艺术品，带公众走进袱纱的世界，藏品主要来自中国、 日本和东南亚艺术品，横跨近2500年。

网址：www.nhb.gov.sg/peranakanmuseum/whatson/exhibitions