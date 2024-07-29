【奖学金】

新加坡佛教居士林2024年大专组助学金已开放申请，8月16日（星期五）截止。电话：67372630／电邮：edu.fund@sbl.org.sg

【活动】

南华潮剧社8月25日（星期天）下午3时，在华族文化中心七楼礼堂上演“万紫千红之秋风潮溢”，为观众呈献三出融合了喜剧与熟悉元素的潮剧折子戏精选段《周不错》《训夫》《红箱缘》。门票免费，须提前预订，索票链接：bit.ly/4bUEe8Q。电话：69040030

新加坡南安会馆、全球汉诗总会、新声诗社联合举办“第二届南安古韵新声古典诗词朗诵比赛”。诚邀对古典诗词有兴趣的社会各界人士踊跃报名参加。初赛8月11日报名截止，决赛将于9月22日（星期天）上午10时举行。报名电话：67373866

【课程】

新加坡中华总商会华语讲演会8月份口才训练班开始招生。详情请上网：bit.ly/3WfCktu。电话：96567592／94593628

慈善团体“红铅笔”8月6日至9月24日，每逢星期二下午4时至6时，在“红铅笔”创意艺术治疗中心主办艺术治疗工作坊“疗愈旅程Journey On”，开放给所有失去亲人的看护者，课程为期八周。免费。报名链接：forms.gle/6P44L9NFzSUVHg1PA

南洋孔教会孔子大学堂8月18日起，每逢星期天上午9时30分至11时，开办“《列子》析读”线上线下课程。林纬毅博士主讲。学费180元（共12讲）。报名链接：reurl.cc/OMOyr7。电话：63385110