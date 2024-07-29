【演出】

《丝绸之路》音乐会

（19时30分，29日，新加坡艺术学院（SOTA）音乐厅，门票：11元）

鼎艺团与新加坡艺术学院联合呈献，乐团首席及胡琴演奏家陈宏伟指挥，打造一场融合新加坡各大种族音乐风格的独特“罗惹”音乐体验。

网址：ticketmaster.sg/activity/detail/24sg_rhapsodies

歌仔戏

（19时45分，31日至8月2日，韮菜芭城隍庙广场，门票：10元）

明晹戏剧团呈献，庆祝清溪显佑伯主（安溪城隍爷）诞辰1068周年。

网址：www.facebook.com/LKCSHENGHONGTEMPLE；电话：67443187

【展览】

“为狮城疯狂”（Mad About Singapore）摄影展

（10时—22时，29日至8月4日，中峇鲁广场（Tiong Bahru Plaza），免费）

社交网络社群InstaSG与市建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡，同时向世界展现本地的多元面貌。展出今年比赛的100多件参赛作品。

网址：www.ura.gov.sg/Corporate/Event/Mad-About-Singapore-2024

模糊的昨天，注定的明天

（11时—19时，至8月5日（星期一休息），当代唐人艺术中心新加坡展馆，德辉大厦（Delfi Orchard）6楼01号／02号，乌节路402号，免费）

展出17名当代艺术名家与年轻才俊的作品，通过对比未来的确定性与过去的复杂性，为观众提供全新的艺术见解。

虔诚与传承：新加坡九皇文化

（10时—20时，至8月12日，新加坡华族文化中心，6楼创意室，免费）

特展深入探讨九皇宝诞的节日起源、宗教仪式，以及因九皇信仰而建立起来的社区组织。希望通过这个节日特写，发扬新加坡华族社区的奉献精神与文化包容。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/expressions-of-devotion-the-nine-emperor-gods-festival-in-singapore/

袱纱（fukusa）特展

（10时—19时（星期五21时结束），至8月25日，土生文化馆，亚美尼亚街（Armenian St），门票：成人6元，学生及6岁以下儿童免费）

通过贺祈思（Chris Hall）赠予亚洲文明博物馆的一批珍贵日本艺术品，带公众走进袱纱的世界，藏品主要来自中国、 日本和东南亚艺术品，横跨近2500年。

网址：www.nhb.gov.sg/peranakanmuseum/whatson/exhibitions

奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时—19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），1楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson

塔游记1915：由上海到旧金山

（10时—19时（星期五开放至21时），至明年6月1日，亚洲文明博物馆，门票：12元，6岁以下孩童、学生和乐龄人士免费）

展出84件手工雕刻宝塔模型和相关文物。

网址：www.nhb.gov.sg/acm/whats-on/exhibitions/pagoda-odyssey