【演出】

戏剧《一切世界海》

（8月1日至3日：20时（3日增演14时30分）／8月4日：14时30分，8月1日至4日，滨海艺术中心，新电信水滨剧，门票：48、58元）

滨海艺术中心和实践剧场联合呈献，从六根的概念出发，以被迫漂泊的灵魂贯穿整部作品，在压迫、愤怒、挣扎的荒原中，找寻自我的锚位，激起型态各异但层层闪亮的浪潮。

网址：practice.bigtix.io/events/SEAS2024（购票）

【展览】

青春有你真好（My First Love Travelling Exhibition）

（10时－21时，8月1日至31日，裕廊区域图书馆，免费）

国家文物局主办，展示文化遗产如何与青年的个人故事和经历联系。

网址：go.gov.sg/nhbyhb

总统慈善艺展 2024

（11时－19时，最后一天，TAG＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），二楼01B号，免费）

海之韵画廊主办，展示本地艺术家贡献的书、画和雕塑作品。50%的收益将捐赠给总统挑战赛支持的慈善组织。

网址 ：www.facebook.com/artualize；电话：96385958

Goddess：Brave. Bold. Beautiful.

（10时－19时，至8月11日，艺术科学博物馆，门票：20元（公民）／23元（其他））

艺术科学博物馆主办，展示了好莱坞、香港、宝莱坞及其他地区的电影成就。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/goddess.html（购票）

袱纱（fukusa）特展

（10时－19时（星期五21时结束），至8月25日，土生文化馆，亚美尼亚街（Armenian St），门票：成人6元，学生及六岁以下儿童免费）

通过贺祈思 （Chris Hall） 赠予亚洲文明博物馆的一批珍贵日本艺术品，带公众走进袱纱的世界，藏品主要来自中国、 日本和东南亚艺术品，横跨近2500年。

网址：www.nhb.gov.sg/peranakanmuseum/whatson/exhibitions

野生动物摄影师年度摄影展

（星期二至日：10时－17时，至9月8日，新加坡科学馆，A展厅，门票：4－9元）

展出的作品借自英国伦敦自然历史博物馆。

网址：www.science.edu.sg/whats-on/exhibitions/wildlife-photographer-of-the-year

《美艺求美》特展

（9时－22时，至10月31日，新加坡华族文化中心，九楼和10楼前厅，免费）

新加坡华族文化中心呈献，展示八名本地漫画家：张汝器、刘抗、Shamsuddin H Akib、许锡勇、林木化、蔡兴顺、戴隐郎与关山美的创作。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/desire-to-scrawl/

2024年国庆壁画展——百花争艳

（至明年7月13日，海湾舫地铁站（出口B），前往滨海湾花园长廊方向，免费）

SMRT和更生美术研究会联办，展出22位更生书画家的精彩作品。

网址：facebook.com/LifeArtSociety/

新闻展廊：头条之外

（10时－21时，长期展览，国家图书馆大厦，11楼，维多利亚街，免费）

国家图书馆管理局推出的互动展览，分五个展区，让公众能从不同角度了解和分析不同的新闻信息。

电话：63323255

