【演出】

豚豚与鲸鲸

（星期二至星期五：9时30分、11时30分／星期六、星期天：11时、14时、16时，至8月4日，国家图书馆5楼戏剧中心，黑箱剧场，门票：35元）

九年剧场呈献，一起跟随温柔的豚豚和热情的鲸鲸，潜入迷人的海底世界。

网址：phinnyandwally.peatix.com（购票）

【讲座】

陪你看报纸

（15时30分—16时30分，每个星期四，大巴窑公共图书馆3楼节目室，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，新报业媒体华文媒体集团组成义工团队，为您讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：go.gov.sg/lhzbtoyl（报名）

【展览】

第三十六届黄金岁月书法展

（11时—17时，最后一天，新加坡书法中心李光前堂，滑铁卢街48号，免费）

国家艺术理事会、陈勤川书法基金、新加坡艺术总会赞助，新加坡书法家协会、新加坡老年书法大学，以及新加坡文化学术协会联办。展出共68名书人的作品。

电话：63377753

青春有你真好 （My First Love Travelling Exhibition）

（10时—21时，最后一天，宏茂桥公共图书馆，免费）

国家文物局主办，展示文化遗产如何与青年的个人故事和经历联系。

网址：go.gov.sg/nhbyhb

张达伦油画作品展

（星期二至星期六：11时—18时，至8月5日，DUO Galleria（双景坊展示中心）1楼19号，费列塞街7号（Fraser St），免费）

宣和文物主办，展出精选的16幅作品。

电话：98525120

弗里达·卡罗（Frida Kahlo）：经典的一生

（10时—19时，至9月1日，艺术科学博物馆，门票：31元）

一个展现墨西哥女画家生平和作品的沉浸式传记展览。通过照片、影片、互动装置、360度投影和游客创意空间，发现画家的多面性。所有展品都在详尽介绍这名艺术家的绘画，生动述说她的生平故事。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/frida-kahlo-life-of-an-icon.html

“印象莫奈”花卉展

（9时—21时，至9月17日，滨海湾花园，花穹（Flower Dome），门票：12元）

把法国画家克劳德·莫奈（Claude Monet）的故居、花园、池塘“搬”到花穹里，还原夏季生态。此展首次结合艺术和投影技术，为访客打造一场法国印象派的多重感官体验，感受19世纪欧洲的艺术风情。

网址：www.gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/monet-garden.html

奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时—19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），1楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson

山水化境——当代华人艺术家群展

（星期二至星期天：11时—19时，至11月10日，新艺术美术馆新加坡分馆，岌巴路（Keppel Rd）39号，5楼03号／06号，门票：8元；5元（中小学生），乐龄和七岁以下孩童免费）

白石画廊主办，展示八名跨世代、跨媒材的华人艺术家的多件绘画与雕塑，也有数码媒体体验。

网址：www.facebook.com/New.Art.Museum.Singapore