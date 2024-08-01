【演出】

新加坡华乐团公园音乐会

（17时30分—18时30分，3日，坎贝拉公园，篮球场，免费）

新加坡华乐团呈献，乐团副指挥倪恩辉执棒，一场以国庆日为主题的户外音乐会。

网址：facebook.com/singapore.chinese.orchestra

第18届“爱国歌曲大家唱”

（19时—21时，3日，大巴窑建屋发展局中心广场／“新加坡华族文化中心”脸书／“新加坡宗乡会馆联合总会”脸书，免费）

新加坡宗乡会馆联合总会与新加坡华族文化中心联办，主宾是交通部长兼财政部第二部长徐芳达，本地歌手叶玉棂、 Yohannis Kasmani、利泓伸、林昱志，以及新加坡国立大学阿卡贝拉组合NUS Resonance联合呈献。

网址：www.facebook.com/singaporechineseculturalcentre；www.facebook.com/SG.SFCCA

粤韵荟萃迎国庆

（19时30分，3日，牛车水人民剧场 ，门票：20元、30元、50元）

牛车水人民剧场基金管委会，新加坡东安戏曲有限公司，以及深圳市粤剧团有限公司联办，演出剧目包括《东安戏曲》《东方夫人》《蝶舞蓬瀛》等。

电话：81193627、90711028（询问）

【讲座】

2024喜耀·东亚20周年纪念讲座：翻转人生扩大爱、一见桃花就不疑

（14时30分—17时，3日，喜耀文化学会，顺利工业园第61座6楼26号，加基武吉1道，免费）

喜耀文化学会及东亚人文研究所主办，慈济基金会（新加坡）执行长刘瑞士和新加坡孔子基金会主席郭文龙主讲，分享他们坚守对理想抱负的热忱，经历创办文化团体、筹办慈善活动过程中的种种艰辛，造就如今坚韧不拔的精神，并毅然将余生奉献给人文关怀事业。

网址：tinyurl.com/XCAREG（报名）

【展览】

第一代新加坡先驱艺术家画展

（星期二至星期天：11时30分—18时，至8月3日，好望角画廊，百胜楼3楼17号，免费）

展出自20世纪30年代起，为新加坡艺术发展做出贡献的先驱艺术家的画作，包括陈宗瑞、陈文希、锺四宾、范昌乾、刘抗与叶之威。

网址：www.capeofgoodhope.com.sg/the-first-generation-pioneer-artists-in-singapore

赵敬堂个展：唔好俾我睇

（星期二至星期天：12时—19时（星期天16时结束），至8月18日，ObjectifsLowerGallery 2，密驼路155号，免费）

视觉艺术创作者赵敬堂通过省思和梳理母女关系的路径，探究自我和他人的情感深处。

网址：objectifs.com.sg/donnachiu/

锺四宾：层层叠加

（10时—19时（星期五21时结束），至9月29日，国家美术馆，底层义安公司中央大厅展厅，圣安德烈路，免费）

国家美术馆、BARC实验室、国家文物局文物保管中心联办，东南亚首个展示材料分析科学的艺术展。从材料的科学分析入手，层层解析锺四宾20世纪50年代至80年代超过30件作品，揭开画布下的秘密。

网址：www.nationalgallery.sg

【其他】

新加坡花园节

（10时—22时，3日至11日，新达新加坡会展中心，门票：周日17元、周末21元）

国家公园局主办，除了园丁杯，本地及海外优秀园艺和花艺设计师，也将在最佳花园设计比赛、阳台花园比赛、桌面花艺，以及世界花卉之窗锦标赛等赛事中切磋技艺。

网址：sgf.nparks.gov.sg