【演出】

“VIVA Fiesta 2024 - Dreams of Tomorrow”音乐会

（18时—19时15分，4日，新加坡植物园，邵氏基金音乐台（Shaw Foundation Symphony Stage），免费）

活泼儿童抗癌基金（Viva Foundation for Children with Cancer）主办，来自新加坡、台湾、泰国，以及马来西亚的艺人呈献。

网址：www.facebook.com/VivaFoundation

歌仔戏

（19时45分，最后一天，韮菜芭城隍庙广场，门票：10元）

明晹戏剧团呈献，庆祝清溪显佑伯主（安溪城隍爷）诞辰1068周年。

网址：www.facebook.com/LKCSHENGHONGTEMPLE；电话：67443187

【讲座】

导读《太极人生》

（14时—15时30分，4日，淡滨尼区域图书馆，6楼节目区，免费）

太极读书会呈献，武术哲学家刘一龙博士导读。

报名网址：www.go.gov.sg/taiji-readingclub

【展览】

八月雅集：蔡逸溪与林子平画展

（星期三至星期天：13时—18时，至23日，嘉合画轩（Confluence Art Space），合乐路2号，2楼29号，免费）

展出两位新加坡文化奖得主蔡逸溪（1947-2008）和林子平（103岁）总共15幅水墨画。

网址：www.facebook.com/confluenceartspace

Whispers of Orient: Journey Through Forgotten Realms

（星期一、三至六：10时—18时30分／星期二：10时30分—15时30分，至10日，鹰眼画廊，北干拿路（North Canal Rd）34B，免费）

展出东南亚迷人的风景和文化遗产。

网址：www.facebook.com/eagleseyeart

弗里达·卡罗（Frida Kahlo）：经典的一生

（10时—19时，至9月1日，艺术科学博物馆，门票：31元）

一个展现墨西哥女画家生平和作品的沉浸式传记展览。通过照片、影片、互动装置、360度投影和游客创意空间，发现画家的多面性。所有展品都在详尽介绍这位艺术家的作品，生动述说她的生平故事。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/frida-kahlo-life-of-an-icon.html

逗笑人间60年：王沙野峰特展

（9时—22时，至11月5日，新加坡华族文化中心，1楼广场，免费）

新加坡华族文化中心主办，通过王沙和野峰的生平事迹和珍贵文物的展示，回溯他们的光辉人生和事业，并向他们对本地娱乐界历久不衰的影响致敬。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/legends-of-singapore-comedy-an-exhibition-on-wang-sha-ye-feng/

“深入东南亚”第四个群展——场景塑造

（10时—19时，至12月1日，国家美术馆，3楼大华银行东南亚展厅，圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

远离了从美术史切入的线型逻辑思路，策展也不再以主题为主导，而是着眼于艺术家如何将自然事件和物体转化为艺术的过程，通过六个情节（火、城市、空气、水果、影子和蜡）来开展叙事。

网址：www.nationalgallery.sg

雕像藏品展

（11时—20时（周末10时开始），长期展览，吉真那大厦（Kitchener Complex）3楼，免费）

本地设计工作室XM主办，展出约300件漫威、DC、变形金刚等知名电影角色的雕像藏品。

网址：www.xm-studios.com/content/xm-store.aspx

