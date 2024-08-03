【演出】

戏剧《一切世界海》

（3日：20时（增演14时30分）／4日：14时30分，至4日，滨海艺术中心，新电信水滨剧院，门票：48元、58元）

滨海艺术中心和实践剧场联合呈献，从六根的概念出发，以被迫漂泊的灵魂贯穿整部作品，在压迫、愤怒、挣扎的荒原中，找寻自我的锚位，激起型态各异但层层闪亮的浪潮。

网址：practice.bigtix.io/events/SEAS2024（购票）

【展览】

摄影展：为狮城疯狂（Mad About Singapore）

（10时—22时，至11日，西城（Westgate），免费）

社交网络社群InstaSG与市区重建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡与多元面貌。展出今年比赛的100多件参赛作品。

网址：www.ura.gov.sg/Corporate/Event/Mad-About-Singapore-2024

“最近没见到你”本地画家胡耀光的个展

（11时—20时30分（周末10时开始），至9月1日，滨海艺术中心，Jendela艺术空间，免费）

画家胡耀光打开了视觉艺术空间Jendela那一排本来封闭的窗口，创作的一系列抽象画回应周遭环境的变化。

网址：www.esplanade.com/whats-on/festivals-and-series/series/visual-arts/havent-seen-you-lately

这就是我们将分别的地方：不朽的永恒结局

（全天，至9月22日，滨海艺术中心，3楼社区墙，免费）

本地艺术家纳法尔朱马阿特（Nhawfal Juma’at）通过对岩石的研究，了解不朽和存在的短暂性。他以轻盈的材质塑造岩石的形状，结合陶雕、绘画和素描作品，对岩石作种种的思考。

网址：www.esplanade.com/whats-on/festivals-and-series/series/visual-arts/this-is-where-well-part-the-perpetual-ending-of-an-immortal

模糊的昨天，注定的明天

（11时—19时，至5日（星期一休息），当代唐人艺术中心新加坡展馆，德辉大厦（Delfi Orchard）6楼01号／02号，乌节路402号，免费）

展出17名当代艺术家与年轻才俊的作品，通过对比未来的确定性与过去的复杂性，为观众提供全新的艺术见解。

山水化境——当代华人艺术家群展

（星期二至星期天：11时—19时，至11月10日，新艺术美术馆新加坡分馆，岌巴路（Keppel Rd）39号，5楼03号／06号，门票：8元；5元（中小学生），乐龄和七岁以下孩童免费）

白石画廊主办，展示八名跨世代、跨媒材的华人艺术家的多件绘画与雕塑，也有数码媒体体验。

网址：www.facebook.com/New.Art.Museum.Singapore

雕像藏品展

（11时—20时（周末10时开始），长期展览，吉真那大厦（Kitchener Complex）3楼，免费）

本地设计工作室XM主办，展出约300件漫威、DC、变形金刚等知名电影角色的雕像藏品。

网址：www.xm-studios.com/content/xm-store.aspx

