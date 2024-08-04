【演出】

豚豚与鲸鲸

（11时、14时、16时，最后一天，国家图书馆五楼戏剧中心，黑箱剧场，门票：35元）

九年剧场呈献，一起跟随温柔的豚豚和热情的鲸鲸，潜入迷人的海底世界。

网址：phinnyandwally.peatix.com（购票）

【讲座】



朝鲜战争：第六次战役，板门店谈判

（20时—22时，5日，海南会馆，美芝路47号，收费：15元）

海南会馆文教部主办，随笔南洋网创办人李叶明主讲。

电话：85181793 / 85187659（报名）

【展览】



这就是我们将分别的地方：不朽的永恒结局

（全天，至9月22日，滨海艺术中心，三楼社区墙，免费）

本地艺术家纳法尔朱马阿特（Nhawfal Juma’at）通过对岩石的研究来了解不朽和存在的短暂性。他以轻盈的材质来塑造岩石的形状，结合陶雕、绘画和素描作品，对岩石做种种的思考。

网址：www.esplanade.com/whats-on/festivals-and-series/series/visual-arts/this-is-where-well-part-the-perpetual-ending-of-an-immortal

摄影展：为狮城疯狂（Mad About Singapore）

（10时—22时，最后一天，中峇鲁广场（Tiong Bahru Plaza），免费）

社交网络社群InstaSG与市区重建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡与多元面貌。展出今年比赛的100多件参赛作品。

网址：www.ura.gov.sg/Corporate/Event/Mad-About-Singapore-2024

奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时—19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），一楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson

【歌台：4日】



旅者歌台——义顺南超常星期天：义顺81街，第838座前卡迪有盖综合球场

（乐队：白骨狗；司仪：宝贝姐妹）

晓英娱乐制作——美世界中心庆赞中元：美世界，武吉知马路上段

（司仪：婷婷）

三兴制作——妙世宫庆祝殿五殿大二三爷伯千秋：蔡厝港51街，第504A座

（乐队：Marcus老师钢琴音乐伴奏；司仪：陈蓉乐）

花车制作——福威食阁：Frontier，乌美3道50号

（乐队：Ah Kiang老师钢琴音乐伴奏）

花车制作——鸣凤坛公庙：后港61街第691座

（乐队：Raymond老师钢琴音乐伴奏）