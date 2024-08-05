【晚宴】

南洋客属总会和茶阳（大埔）会馆8月17日（星期六）晚上7时，在滨海湾金沙会展中心5楼金沙大宴会厅，举办庆祝建国59周年、南洋客属总会成立95周年、茶阳（大埔）会馆成立166周年联欢晚宴。主宾是副总理王瑞杰。电话：62210605

【活动】

新加坡佛教居士林8月11日（星期天）下午2时，在居士林观音礼堂举办“狮城潮音读书会：商道，天道，我的人生感悟”。昇菘集团总裁林福星主讲。报名网址：tiny.cc/sbl1108。电话：67372630

新加坡中华总商会主办、中国银行和新加坡企业中心联办的“2024新中商务论坛”，8月16日（星期五）上午9时，在乌节希尔顿酒店6楼举行，今年的主题是“驰骋新中经贸版图，掌握全球商业格局”，主宾是国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖。报名网址：bit.ly/3WzbD3m

新加坡书法家协会8月17日（星期六）至21日（星期三）上午11时至下午5时，在书法中心李光前堂举办“第31届全国青少年书法展”。免费参观。电话：63377753

江夏平心阁与江夏公所8月17日（星期六）下午2时，在会所举办“人工智能讲座”，掌握科技，与时并进。备有茶点招待。欢迎会员与黄氏宗亲踊跃报名。报名电话：67445848／97367438

【课程】

新加坡潮州八邑会馆潮女组体能训练体验课招生，欲知详情或报名请上网：bit.ly/3Wy1XWJ