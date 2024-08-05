【展览】

大爱无限

（11时－19时，至10日，若轩艺术展示空间，Hor Kew Business Centre，一楼01号，加冷布丁路66号（Kallang Pudding Rd），免费）

展出Sandra Lim的作品，以动物为主题。

网址：facebook.com/Theartspacebynw

山水化境——当代华人艺术家群展

（星期二至星期天：11时－19时，至11月10日，新艺术美术馆新加坡分馆，岌巴路（Keppel Rd）39号，五楼03／06号，门票：8元；5元（中小学生），乐龄和七岁以下孩童免费）

白石画廊主办，展示八位跨世代、跨媒材的华人艺术家的多件绘画与雕塑，也有数码媒体体验。

网址：www.facebook.com/New.Art.Museum.Singapore

锺四宾：层层叠加

（10时－19时（星期五21时结束），至9月29日，国家美术馆，底层义安公司中央大厅展厅，圣安德烈路，免费）

国家美术馆、BARC实验室、国家文物局文物保管中心联办，东南亚首个展示材料分析科学的艺术展。从材料的科学分析入手，层层解析锺四宾20世纪50年代至80年代超过30件作品，揭开画布下的秘密。

网址：www.nationalgallery.sg

逗笑人间60年：王沙野峰特展

（9时－22时，至11月5日，新加坡华族文化中心，一楼广场，免费）

新加坡华族文化中心主办，通过王沙和野峰的生平事迹和珍贵文物的展示，回溯他们的光辉人生和事业，并向他们对本地娱乐界历久不衰的影响致敬。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/legends-of-singapore-comedy-an-exhibition-on-wang-sha-ye-feng/

鸟的花园（A Garden Of Birds）

（9时－18时，至10月31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

国家公园局主办，展出观鸟者拍下的精美照片，让公众欣赏本地鸟类多样性，了解本地对改善鸟类栖息地所做的努力。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg/whats-happening/calendar-of-events/exhibition-birds-of-sbg-2024

“印象莫奈”花卉展

（9时－21时，至9月17日，滨海湾花园，花穹（Flower Dome），门票：12元）

把法国画家克劳德·莫奈（Claude Monet）的故居、花园、池塘“搬”到花穹里，还原其夏季生态。此展首次结合艺术和投影技术，为访客打造一场法国印象派的多重感官体验，感受19世纪欧洲的艺术风情。

网址：www.gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/monet-garden.html

【歌台：5日】

晓英娱乐制作——新民路第23座庆赞中元（19时）：新民路，第23座

（司仪：婷婷）

晓英娱乐制作——美世界中心庆赞中元（19时30分）：美世界，武吉知马路上段170号

（司仪：子杨）