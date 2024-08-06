【讲座】

人类／人工智能：文学·文图学与文化创生

（8时30分，8日，南洋理工大学，华裔馆／Zoom，免费）

南大中文系、文图学会、韩国外国语大学世界文化创意研究所、香港岭南大学中文系，以及台湾中兴大学台湾文学与跨国文化研究所联办，探讨古今文献和数字生成的文本，图像及文化新变，以因应当下科技发展对人文学科的冲击和挑战。网址：forms.gle/9hwqAJ4pWo7QEQFN8（报名）

【展览】

第二届“星耀樟宜绽放”（Jewel Blooms）

（10时－21时（星期五至星期天22时结束），至11日，星耀樟宜，星空花园（Canopy Park），门票：6元（公民／儿童／乐龄）；8元（其他））

展出超过1万5000种花艺展示，把整个花园瞬间化为一片花海，让人们近距离欣赏各种花卉之美。划分为五大区块，通过不同的装置反映出快乐、和平、爱情、热情和冒险等情感。

网址：www.jewelchangiairport.com/en/promotion/jewel_blooms_2024.html

虔诚与传承：新加坡九皇文化

（10时－20时，至12日，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

特展深入探讨九皇宝诞的节日起源、宗教仪式，以及因九皇信仰而建立起来的社区组织。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/expressions-of-devotion-the-nine-emperor-gods-festival-in-singapore/

“印象莫奈”花卉展

（9时－21时，至9月17日，滨海湾花园，花穹（Flower Dome），门票：12元）

把法国画家克劳德·莫奈（Claude Monet）的故居、花园、池塘“搬”到花穹里，还原其夏季生态。此展首次结合艺术和投影技术，为访客打造一场法国印象派的多重感官体验，感受19世纪欧洲的艺术风情。

网址：www.gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/monet-garden.html

锺四宾：层层叠加

10时－19时（星期五21时结束），至9月29日，国家美术馆，底层义安公司中央大厅展厅，圣安德烈路，免费）

国家美术馆、BARC实验室、国家文物局文物保管中心联办，东南亚首个展示材料分析科学的艺术展。从材料的科学分析入手，层层解析锺四宾20世纪50年代至80年代超过30件作品，揭开画布下的秘密。

网址：www.nationalgallery.sg

山水化境——当代华人艺术家群展

（星期二至星期天：11时－19时，至11月10日，新艺术美术馆新加坡分馆，岌巴路（Keppel Rd）39号，五楼03／06号，门票：8元；5元（中小学生），乐龄和七岁以下孩童免费）

白石画廊主办，展示八位跨世代、跨媒材的华人艺术家的多件绘画与雕塑，也有数码媒体体验。

网址：www.facebook.com/New.Art.Museum.Singapore

塔游记1915：由上海到旧金山

（10时－19时（星期五开放至21时），至明年6月1日，亚洲文明博物馆，门票：12元，六岁以下孩童、学生和乐龄人士免费）

展出84件手工雕刻宝塔模型和相关文物。

网址：www.nhb.gov.sg/acm/whats-on/exhibitions/pagoda-odyssey

新加坡华人·探索本土华族文化

（10时－20时（星期一14时开始），长期展览，新加坡华族文化中心，二楼观音堂佛祖庙展厅，海峡林荫道（Straits Boulevard），免费）

内容包括早期移民到这里的先辈，移植到本地的传统华族文化，也介绍这些传统文化如何通过与不同种族和方言群体交流，而产生了独特的面貌。共分五个展区，让访客一步步了解本地华人文化的演变过程。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/singaporen-exhibition/

【歌台：6日】

星马艺人歌台中元会：新邮政中心（SingPost Centre）后方的露天空地，友诺士3／5道 （乐队：飞航；司仪：皓皓）