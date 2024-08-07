【讲座】

导读《此心安处》

（19时30分－21时30分（19时登记），8日，新智文教读书会会所，沈氏道中心，2楼05号，沈氏道540号，收费：会员免费、非会员5元）

新智文教读书会主办，司仪是李伟星，许雅菁和黄金华导读。

报名：80819445（WhatsApp附上中英文姓名）

【展览】

新加坡制造

（至8月18日，滨海湾花园，North Colonnade通道，免费）

新加坡雕塑协会主办，展示近40名本地艺术家的创意诠释，深入探讨新加坡的多元身份，将童年记忆、在地文化、风景、本土植物和多样化生活方式编织在一起。

网址：www.facebook.com/sculpturesocietysg

袱纱（fukusa）特展

（10时—19时（星期五21时结束），至25日，土生文化馆，亚美尼亚街（Armenian St），门票：成人6元，学生及6岁以下儿童免费）

通过贺祈思 （Chris Hall） 赠予亚洲文明博物馆的一批珍贵日本艺术品，带公众走进袱纱的世界，藏品主要来自中国、 日本和东南亚艺术品，横跨近2500年。

网址：www.nhb.gov.sg/peranakanmuseum/whatson/exhibitions

野生动物摄影师年度摄影展

（星期二至日：10时—17时，至9月8日，新加坡科学馆，A展厅，门票：4－9元）

展出的作品借自英国伦敦自然历史博物馆。

网址：www.science.edu.sg/whats-on/exhibitions/wildlife-photographer-of-the-year

《美艺求美》特展

（9时—22时，至10月31日，新加坡华族文化中心，9和10楼前厅，免费）

新加坡华族文化中心呈献，展示八名本地漫画家：张汝器、刘抗、Shamsuddin H Akib、许锡勇、林木化、蔡兴顺、戴隐郎与关山美的创作。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/desire-to-scrawl/

“深入东南亚”第四个群展——场景塑造

（10时—19时，至12月1日，国家美术馆，3楼大华银行东南亚展厅，圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

离了从美术史切入的线型逻辑思路，策展也不再以主题为主导，而是着眼于艺术家如何将自然事件和物体转化为艺术的过程，通过六个情节（火、城市、空气、水果、影子和蜡）来开展叙事。

网址：www.nationalgallery.sg

“玩伴：打开记忆的玩具箱”特展

（10时－19时，至明年1月5日，国家博物馆，史丹福路，免费）

展出麦当劳随开心餐附送的玩具，模型玩具车、掌上电子游戏机、电子宠物机，以及与国际品牌合作的潮玩，看国人的“玩伴”从1980年代至今的演变。

网址：nhb.gov.sg/nationalmuseum/whats-on/exhibition/playdate

老相机博物馆

（10时—19时30分，长期展览，惹兰克列狄8C号（Jalan Kledek），门票：成人20元、儿童15元）

展出1000种不同类型的相机，从世界最大的相机复制品（mammoth camera）到最新的数码产品11克相机。还有独特的相机，如手杖式相机、间谍相机、鸽子相机、3D相机和手枪式相机等。

电话：62912278；网址：www.vintagecamerasmuseumsg.com

【歌台：7日】

群星娱乐制作——金文泰中心448巴刹中元会

（18时50分）：金文泰3道，第448座

（乐队：飞航；司仪：阳光可乐、天悦）

精义娱乐制作——敕封与兴宫

（19时）：宏茂桥10道，第406座

（乐队：飞鹰；司仪：吕伟伦、许琼芳、皓皓）