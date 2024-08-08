【演出】

新加坡华乐团公园音乐会

（18时，10日，兀兰星宇民众俱乐部（Woodland Galaxy CC），一楼礼堂，兀兰6道，免费）

新加坡华乐团呈献，客席指挥连汶华执棒。演出曲目包括具有浓厚新加坡特色的《融》《丹绒加东与五彩缤纷》《梁文福精选组曲》等。

网址：facebook.com/singapore.chinese.orchestra

“琼韵悠扬”折子戏选段

(18时，10日，牛车水广场舞台（佛牙寺旁），免费）

海南会馆和新加坡琼剧团呈献，林刚和冯海凤演出《寒梅芳心·柳河送别》及《梁山伯与祝英台·楼台会》。

网址：facebook.com/groups/1893518500886076/

“AI你在心口常开”新华文学节——青年诗人七夕诗歌晚会（★新活动）

（19时30分—21时30分，10日，国家图书馆大厦五楼，戏剧中心黑箱剧场，免费）

艺苑公司主办，蔡志礼博士主持。这项朗诵会有三大特色：以青年诗人为主、以“情”为主题、结合人工智能元素，共有约15位本地青年诗人呈献他们的原创诗歌。

网址：cutt.ly/poetry77（报名）

【讲座】

导读《不会喷水的鱼尾狮》

(11时—12时30分，10日，宏茂桥公共图书馆，宏茂桥6道，免费）

耕读园儿童读书会主办，通过故事了解爱护环境，互相帮助，遇到困难时，好朋友团结起来想办法，一定可以战胜困难，解决问题。

电邮：sproutlcsh@gmail.com；电话：97534110

【展览】

吕福泉个展“漫漫南洋风”

(10时—20时，至12日，旧国会大厦艺术之家第二展厅，免费）

展出14幅胶彩新作，包括1.5米高、3.6米长的三联画《漫漫蓝之六》。10日（15时—18时）主办“艺术交流会”，邹璐主持，吕福泉与嘉宾谢忝宋博士、林保德博士对谈。

网址：facebook.com/LerHockChuan/

Goddess：Brave. Bold. Beautiful.

（10时—19时，至11日，艺术科学博物馆，门票：20元（公民）／23元（其他））

艺术科学博物馆主办，展示了好莱坞、香港、宝莱坞，以及其他地区的电影成就。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/goddess.html（购票）

青春有你真好（My First Love Travelling Exhibition）

（10时—21时，至31日，裕廊区域图书馆，免费）

国家文物局主办，展示文化遗产如何与青年的个人故事和经历联系。

网址：go.gov.sg/nhbyhb

塔游记1915：由上海到旧金山

（10时—19时（星期五开放至21时），至明年6月1日，亚洲文明博物馆，门票：12元，6岁以下孩童、学生和乐龄免费）

展出84件手工雕刻宝塔模型和相关文物

网址：www.nhb.gov.sg/acm/whats-on/exhibitions/pagoda-odyssey

雕像藏品展

（11时—20时（周末10时开始），长期展览，吉真那大厦（Kitchener Complex）三楼，免费）

本地设计工作室XM主办，展出约300件漫威、DC、变形金刚等知名电影角色的雕像藏品。

网址：www.xm-studios.com/content/xm-store.aspx

