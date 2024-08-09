【演出】



新加坡交响乐团国庆音乐会

（16时，11日，滨海艺术中心音乐厅（Esplanade Concert Hall），门票：28、38、48、68元）

新加坡交响乐团、国家青年交响乐团（SNYO）、Singapore Symphony Choruses与联合学校合唱团及乐队联合呈献。

网址：sistic.com.sg/events/SOT2432-1

【讲座】

“摄影与我”摄影分享会

（14时，11日，麦波申民众俱乐部，二楼剧场，巴耶利峇大道，免费）

麦波申民众俱乐部摄影兴趣组主办，何淑贞主讲。

电话：67452946

商道天道，我的人生感悟

（14时—16时，11日，新加坡佛教居士林，七楼观音礼堂，免费）

狮城潮音读书会主办，戴文雪主持，昇菘集团总裁林福星主讲。

网址：tiny.cc/sbl1108（报名）

自爱自在：苏东坡的生活哲学

（14时30分—16时30分，11日，国家图书馆大厦，16楼观景阁（The POD），维多利亚街，免费）

善济慈善中心、狮城读者分享会，以及迦陵诗词学社联办，南大中文系副教授衣若芬主讲。

网址：jsj.top/f/su5iGu（报名）；电话：98665766／81200131

七夕节：从皇宫到民间

（16时30分，11日，牛车水民众俱乐部，直落亚逸街，免费）

新加坡清史研究学会主办，探索及揭开七夕节背后的历史面纱。

网址：facebook.com/qinghistorysociety

【展览】

袱纱（fukusa）特展

（10时—19时（星期五21时结束），至25日，土生文化馆，亚美尼亚街（Armenian St），门票：成人6元，学生及六岁以下儿童免费）

通过贺祈思 （Chris Hall） 赠予亚洲文明博物馆的一批珍贵日本艺术品，带公众走进袱纱的世界，藏品主要来自中国、 日本和东南亚艺术品，横跨近2500年。

网址：www.nhb.gov.sg/peranakanmuseum/whatson/exhibitions

青春有你真好（My First Love Travelling Exhibition）

（10时—21时，至31日，裕廊区域图书馆，免费）

国家文物局主办，展示文化遗产如何与青年的个人故事和经历联系

网址：go.gov.sg/nhbyhb

野生动物摄影师年度摄影展

（星期二至日：10时－17时，至9月8日，新加坡科学馆，A展厅，门票：4－9元）

展出的作品借自英国伦敦自然历史博物馆

网址：www.science.edu.sg/whats-on/exhibitions/wildlife-photographer-of-the-year

【9日歌台】

503歌友会庆赞中元之夜（16时）：裕廊西1道，第442座

（乐队：超音；司仪：罗晓娇、林伟华）

兴慧君舞台秀——黄埔大牌90中元会（19时）：黄埔熟食中心，黄埔通道第91座

（乐队：Ah Kiang老师钢琴音乐伴奏）

荣华娱乐制作——勿洛新镇巴刹小贩商店住户中元会：勿洛南路，第16座

（乐队：飞鹰；司仪：李佩芬）