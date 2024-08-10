【展览】

国庆美展2024

（11时－19时，11日至14日，新加坡华族文化中心，7楼多用途礼堂，免费）

新加坡美术总会主办，180位艺术家参展。作品采用不同艺术形式、媒介和材料，包括丙烯画、油画、水彩画、水墨画、书法、篆刻、素描、陶艺、雕塑、混合媒体和装置，呈现丰富多元的艺术面貌。

大爱无限

（11时—19时，最后一天，若轩艺术展示空间，Hor Kew Business Centre，1楼01号，加冷布丁路66号（Kallang Pudding Rd），免费）

展出SandraLim以动物为主题的作品。

网址：facebook.com/Theartspacebynw

Whispers of Orient: Journey Through Forgotten Realms

（10时—18时30分，最后一天，鹰眼画廊，北干拿路（North Canal Rd）34B，免费）

展出东南亚迷人的风景和文化遗产。

网址：www.facebook.com/eagleseyeart

赠礼：大学博物馆的传承与前景

（星期二至星期六：10时－18时，至12月31日，国大博物馆，李光前展厅，肯特岗弯50号（Kent Ridge Crescent），免费）

展出国大博物馆与国大峇峇屋近年的赠礼，回溯该馆从英殖 民地至国家独立后不同发展阶段的捐赠历史。

网址：museum.nus.edu.sg/whats-on/exhibition-gifts-a-prospectus/

【歌台：10日】

兴慧君舞台秀——盛港252庆赞中元

（14时20分）：康埔桦街（Compassvale St），第252座

（乐队：Alan钢琴音乐伴奏）

丽星娱乐制作——利陞号鲜果贸易公司

（19时）：河谷巷（Rivervale Lane），第118座

（乐队：旅者；司仪：刘玲玲、阳光可乐）

丽星娱乐制作——拉丁马士国庆音乐会

（19时）：红山巷，第79座

（乐队：飞鹰；司仪：林茹萍）

SMRT兀兰巴士车厂劳资中元会

（19时10分）：兀兰E4工业园60号

（乐队：骑劫者；司仪：雅雅）

丽星娱乐制作——大丰收厂商联谊会中元会

（19时30分）：兀兰E5工业园280号

（乐队：丽星；司仪：皓皓、李佩芬）

花车制作——莲显道教协会

（19时30分）：Ispace，顺利街（Soon Lee St）7号，5楼38号

（乐队：Ah Kiang老师钢琴音乐伴奏）

周装饰娱乐制作——武吉巴督东三巷中元会

（19时30分）：武吉巴督3道，第283座

好运歌舞秀——顺善坛庆祝七殿大二爷伯千秋

（19时30分）：Synergy@KB，3楼89号，加基武吉4路25号

（乐队：Alan钢琴音乐伴奏；司仪：程刚、冯高美）

花车歌台——齐灵坛之夜庆祝大二爷伯与祭拜无主孤魂

（19时30分）：华人坟场31小径

旅者——裕廊工业服务中心中元会庆赞中元

（19时30分）：裕廊海港路27A号

（乐队：白狗骨；司仪：罗翊琦）

艺媒体娱乐制作——南洋圣阴殿庆祝安溪七殿八爷宝诞千秋

（20时）：武吉巴督33街，第321座

（司仪：陈蓉乐）

三兴制作——新马天娘团庆祝大二爷伯千秋：兀兰E4工业园19号

（万里莲合殿庙内）

（乐队：飞航；司仪：林诗玲）

千禧娱乐制作——后港三道第23座联合中元会

（后港3道，第23座）

（乐队：神风；司仪：宝贝姐妹）

划越娱乐制作，情深舞台秀——帝国科技中心中元会

（加基武吉3路30号）

（乐队：大班；司仪：朱莉莉）