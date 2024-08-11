【演出】

“Limelight”系列音乐会

（19时30分，13日，滨海艺术中心音乐厅，门票：15元）

立化中学（River Valley High）合唱团呈献。

网址：www.sistic.com.sg/events/rvh0824（购票）

【讲座】

人生得意须尽欢——品读李白

（20时－22时，12日，海南会馆，美芝路47号，收费：15元）

海南会馆文教部主办，随笔南洋网创办人邹璐主讲。

电话：85181793 / 85187659（报名）

【展览】

国庆美展2024

（11时－19时，至14日，新加坡华族文化中心，七楼多功能礼堂，免费）

新加坡美术总会主办，180位艺术家参展。作品采用不同艺术形式、媒介和材料，包括丙烯画、油画、水彩画、水墨画、书法、篆刻、素描、陶艺、雕塑、混合媒体和装置，呈现丰富多元的艺术面貌。

Goddess：Brave. Bold. Beautiful.

（10时－19时，最后一天，艺术科学博物馆，门票：20元（公民）／23元（其他））

艺术科学博物馆主办，展示了好莱坞、香港、宝莱坞及其他地区的电影成就。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/goddess.html（购票）

第二届“星耀樟宜绽放”（Jewel Blooms）

（10时－21时，最后一天，星耀樟宜，星空花园（Canopy Park），门票：6元（公民／儿童/乐龄）；8元（其他））

展出超过1万5000种花艺展示，把整个花园瞬间化为一片花海，让人们近距离欣赏各种花卉之美。划分为五大区块，通过不同的装置反映出快乐、和平、爱情、热情和冒险等情感。

网址：www.jewelchangiairport.com/en/promotion/jewel_blooms_2024.html

新加坡花园节

（10时－22时，最后一天，新达新加坡会展中心，门票：周日17元、周末21元）

国家公园局主办，除了园丁杯，本地及海外优秀园艺和花艺设计师，也将在最佳花园设计比赛、阳台花园比赛、桌面花艺，以及世界花卉之窗锦标赛等赛事中切磋技艺。

网址：sgf.nparks.gov.sg

摄影展：为狮城疯狂（MadAboutSingapore）

（10时－22时，最后一天，西城（Westgate），免费）

社交网络社群InstaSG与市区重建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡与多元面貌。展出今年比赛的100多件参赛作品。

网址：madaboutsingapore.sg

【11日歌台】

528舞台秀——桂林村石厂脚中元会（18时）：武吉巴督31街第372座

（乐队：X4；司仪：黄碧华）

旅者歌台——裕廊西五零五合众中元会（19时）：裕廊西51街第509座

（乐队：旅者；司仪：李佩芬）

丽星娱乐制作——YS One 中元会（19时）：义顺23街1号

（乐队：飞鹰；司仪：皓皓、袁瑾）

丽星娱乐制作——大巴窑八巷多层工厂联合中元会（19时）：大巴窑工业园第1002座

（乐队：丽星；司仪：陈建彬、阳光可乐）

创新娱乐制作——善莲殿庆祝中元暨五殿大二爷伯千秋（19时40分）：宏茂桥5道第649座

百万娱乐制作——兀兰888Plaza中元会：兀兰4道第888座

（乐队：大班；司仪：洪乙萍、王雷、俊龙）