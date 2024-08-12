【展览】



摄影展：为狮城疯狂（Mad About Singapore）

（10时—22时，12日至18日，水滨坊（Waterway Point），免费）

社交网络社群InstaSG与市区重建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡与多元面貌。展出100多件作品。

网址：https://madaboutsingapore.sg/

“根和叶” 王玉峰教授油画作品展

（星期二至星期六：11时—18时，13日至31日，DUO Galleria（双景坊展示中心）一楼19号，费列塞街7号（Fraser St），免费）

宣和文物主办，精选23幅描绘新西兰原始森林，自然生态的树叶油画精品供欣赏。

电话：98525120

吕福泉个展“漫漫南洋风”

(10时—20时，最后一天，旧国会大厦艺术之家第二展厅，免费）

展出14幅胶彩新作，包括1.5米高、3.6米长的三联画《漫漫蓝之六》。

网址：facebook.com/ LerHockChuan/

虔诚与传承：新加坡九皇文化

（10时—20时，最后一天，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

特展深入探讨九皇宝诞的节日起源、宗教仪式，以及因九皇信仰建立起来的社区组织。

网址：https://singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/expressions-of-devotion-the-nine-emperor-gods-festival-in-singapore/

鸟的花园（A Garden Of Birds）

（9时—18时，至10月31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

国家公园局主办，展出观鸟者拍下的精美照片，让公众欣赏本地鸟类的多样性，了解本地对改善鸟类栖息地所做的努力。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg/whats-happening/calendar-of-events/exhibition-birds-of-sbg-2024

逗笑人间60年：王沙野峰特展

（9时—22时，至11月5日，新加坡华族文化中心，一楼广场，免费）

新加坡华族文化中心主办，通过王沙和野峰的生平事迹和珍贵文物的展示，回溯他们的光辉人生和事业，并向他们对本地娱乐界历久不衰的影响致敬。

网址：https://singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/legends-of-singapore-comedy-an-exhibition-on-wang-sha-ye-feng/

“深入东南亚”第四个群展——场景塑造

（10时—19时，至12月1日，国家美术馆，三楼大华银行东南亚展厅，圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

远离了从美术史切入的线型逻辑思路，策展也不再以主题为主导，而是着眼于艺术家如何将自然事件和物体转化为艺术的过程，通过六个情节（火、城市、空气、水果、影子和蜡）来开展叙事。

网址：www.nationalgallery.sg

【12日歌台】



群星娱乐制作——武吉巴督东三巷中元会庆赞中元（19时）：武吉巴督东3道第283座

（乐队：飞航；司仪：宝贝姐妹）

丽星娱乐制作——后港61街698中元会（19时）：后港61街第698座

（乐队：丽星；司仪：奇贤）

丽星娱乐制作——Franklin Offshore（19时30分）：班丹路11号

（乐队：飞鹰；司仪：皓皓、李佩芬）