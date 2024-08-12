【庆中元】

同安会馆8月25日（星期天）上午11时30分，在会馆举办中元节祭拜活动，福物每份50元；晚上7时30分举办中元晚宴，每位60元。电话：62228182

【活动】

南华潮剧社8月25日（星期天）下午3时，在华族文化中心七楼礼堂上演“万紫千红之秋风潮溢”，为观众呈献三出融合喜剧与熟悉元素的潮剧折子戏精选段《周不错》《训夫》《红箱缘》。免费，须提前预订门票，索票链接：bit.ly/4bUEe8Q。电话：69040030

新加坡佛教居士林中医义诊所9月1日（星期天）下午2时，在居士林七楼观音堂举办庆祝90年系列中医讲座“‘清补凉’与中医饮食调理”，戴铭教授主讲。报名链接：bit.ly/3yIcAyb。电话：67486810

潮州八邑会馆9月28日（星期六）下午2时至5时，在乌节路中央城（Orchard Central）的Baker X烘焙坊举办“品茶会”，了解与品尝包括鸭屎香（潮州乌龙茶）等六种不同茶叶，学习如何将茶文化融入日常生活，以及在餐馆中点什么茶。会员收费60元，非会员80元。报名链接：forms.gle/UCJDuPP2oxJDLpGf7。电话：6738 2691或WhatsApp至96537718

【课程】

布莱德岭华语讲演会8月13日（星期二）晚上7时30分开办华语口才训练班，建立自信，有效沟通。报名电话：96604798

南洋孔教会孔子大学堂8月18日起，每逢星期天上午9时30分至11时，开办“《列子》析读”线上线下课程。林纬毅博士主讲。学费180元（共12讲）。报名链接：reurl.cc/OMOyr7。电话：63385110