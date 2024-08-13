【展览】

摄影展：为狮城疯狂（Mad About Singapore）（★新活动）

（10时－22时，至18日，水滨坊（Waterway Point），免费）

社交网络社群InstaSG与市区重建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡与多元面貌。展出今年比赛的100多件参赛作品。

网址：madaboutsingapore.sg

“丝路瓷行.天工造化”——“景德镇御窑出土明代瓷器”新加坡展（★新活动）

（11时－17时30分，15日至10月15日（周一及公共假期休息），新加坡中国文化中心，奎因街217号，免费）

东南亚地区首次呈献御窑遗珍燃烧的辉煌皇帝瓷器落选的御窑瓷器、赏赐的剩余品都必须砸碎掩埋在御窑厂内，经过考古人员的发掘以及整理、拼对、修复，一大批明朝（1368-1644）御窑瓷器得以“重见天日”。这次的展品一共有110件／套，年代涵盖了洪武、永乐、宣德、正统、景泰几个时期，其中以永乐、宣德、成化时期瓷器为主。

网址：cccsingapore.org

赠礼：大学博物馆的传承与前景

（星期二至星期六：10时－18时，至12月31日，国大博物馆，李光前展厅，肯特岗弯50号（Kent Ridge Crescent），免费）

展出国大博物馆与国大峇峇屋近年的赠礼，回溯该馆从英殖民地至国家独立后不同发展阶段的捐赠历史。

网址：museum.nus.edu.sg/whats-on/exhibition-gifts-a-prospectus/

鸟的花园（A Garden Of Birds）

（9时－18时，至10月31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

国家公园局主办，展出观鸟者拍下的精美照片，让公众欣赏本地鸟类多样性，了解本地对改善鸟类栖息地所做的努力。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg/whats-happening/calendar-of-events/exhibition-birds-of-sbg-2024

逗笑人间60年：王沙野峰特展

（9时－22时，至11月5日，新加坡华族文化中心，1楼广场，免费）

新加坡华族文化中心主办，通过王沙和野峰的生平事迹和珍贵文物的展示，回溯他们的光辉人生和事业，并向他们对本地娱乐界历久不衰的影响致敬。

网址：singaporeccc.org.sg/events/legends-of-singapore-comedy-an-exhibition-on-wang-sha-ye-feng/

【13日歌台】

丽星娱乐制作——芽笼东中心中元会（19时）：阿裕尼2道第119座

（乐队：飞鹰；司仪：许琼芳）

淡滨尼西区商店居民中元会（19时）：淡滨尼81街第823座广场

（乐队：时代；司仪：李佩芬）

艺媒体娱乐制作——文礼巴刹暨食物中心庆赞中元（19时）：文礼坊（Boon Lay Place）第221A座

（乐队：骑士；司仪：宝贝姐妹）

旅者歌台——樟宜群友中元会庆赞中元（19时30分）：勿洛购物中心（Bedok Market Place），勿洛路

（乐队：白狗骨；司仪：婷婷）

创新娱乐制作——宏茂桥众心社中元会庆祝中元（19时30分）：宏茂桥4道第631座

（乐队：飞航；司仪：阳光可乐）

千禧娱乐制作——发发发中元会：宏茂桥3道第347座

（乐队：神风；司仪：皓皓）