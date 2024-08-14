【演出】

小提琴与二胡

（19时30分，16、17日，维多利亚音乐厅，门票：15、30、40、55、75、100元）

中国青年一代二胡演奏家陆轶文在中国著名指挥家余隆的带领下，与新加坡交响乐团携手演绎旅法作曲家陈其钢的作品《悲喜同源》。

网址：www.sistic.com.sg/events/SOT2433-1a

周5音乐站：爱在七夕星空下

（20时，16日，新加坡华族文化中心广场／“新加坡华族文化中心”脸书，免费）

新加坡华族文化中心呈献，演出嘉宾包括黄振隆、恬英、获奖本地电影《乐园》的导演和演员（蔡于位、杜盈霖、Rajeswary Singh 和谢洁恩）、王钰雯及圣尼各拉女校合唱团演唱的动人旋律。

网址：www.facebook.com/singaporechineseculturalcentre

【展览】

“丝路瓷行.天工造化”——“景德镇御窑出土明代瓷器”新加坡展

（11时—17时30分，15日至10月15日（周一及公共假期休息），新加坡中国文化中心，奎因街217号，免费）

东南亚地区首次呈现御窑遗珍燃烧的辉煌皇帝瓷器落选的御窑瓷器、赏赐的剩余品都必须砸碎掩埋在御窑厂内，经过考古人员的发掘以及整理、拼对、修复，一大批明朝（1368-1644）御窑瓷器得以“重见天日”，这次的展品一共有110件/套，年代涵盖了洪武、永乐、宣德、正统、景泰几个时期，其中以永乐、宣德、成化时期瓷器为主。

网址：cccsingapore.org

国庆美展2024

（11时—19时，最后一天，新加坡华族文化中心，七楼多功能礼堂，免费）

新加坡美术总会主办，180位艺术家参展。作品采用不同艺术形式、媒介和材料，包括丙烯画、油画、水彩画、水墨画、书法、篆刻、素描、陶艺、雕塑、混合媒体和装置，呈现丰富多元的艺术面貌。

“深入东南亚”第四个群展——场景塑造

（10时—19时，至12月1日，国家美术馆，3楼大华银行东南亚展厅，圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

远离了从美术史切入的线型逻辑思路，策展也不再以主题为主导，而是着眼于艺术家如何将自然事件和物体转化为艺术的过程，通过六个情节（火、城市、空气、水果、影子和蜡）来开展叙事。

网址：www.nationalgallery.sg

赠礼：大学博物馆的传承与前景

（星期二至星期六：10时—18时，至12月31日，国大博物馆，李光前展厅，肯特岗弯50号（Kent Ridge Crescent），免费）

展出国大博物馆与国大峇峇屋近年的赠礼，回溯该馆从英殖民地至国家独立后不同发展阶段的捐赠历史。

网址：museum.nus.edu.sg/whats-on/exhibition-gifts-a-prospectus/

【14日歌台】

丽星娱乐制作——大巴窑7巷市场商店住户联合社

（19时）：大巴窑7巷第18座

（乐队：丽星；司仪：李佩芬）