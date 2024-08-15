【演出】

叶聪与新加坡华乐团

（19时30分，17日，新加坡华乐团音乐厅，门票：20、40、60、90元）

乐团指挥叶聪挑选了多首当代作曲家别具一格的华乐作品，并与乐团及唢呐演奏家刘雯雯联合呈献。

网址：sistic.com/events/tsungyeh0824（购票）

【讲座】

《我和新加坡的成长故事》分享会

（14时—16时，17日，友谊书斋，百胜楼二楼15号，免费）

友谊书斋主办，资深报人郑文辉和作者林恩和主讲。

网址：mahayuyi-240817.eventbrite.sg（报名）

【展览】

“丝路瓷行.天工造化”——“景德镇御窑出土明代瓷器”新加坡展

（11时—17时30分，至10月15日（周一及公共假期休息），新加坡中国文化中心，奎因街217号，免费）

东南亚地区首次呈献御窑遗珍燃烧的辉煌皇帝瓷器落选的御窑瓷器、赏赐的剩余品都必须砸碎掩埋在御窑厂内，经过考古人员的发掘以及整理、拼对、修复，一大批明朝（1368-1644）御窑瓷器得以“重见天日”，这次的展品一共有110件／套，年代涵盖了洪武、永乐、宣德、正统、景泰几个时期，其中以永乐、宣德、成化时期瓷器为主。

网址：cccsingapore.org

第31届全国青少年书法展

（11时—17时，17日至21日，新加坡书法中心李光前堂，滑铁卢街48号，免费）

展出逾80件青少年书法作品，见证青少年对传统艺术的传承与发扬。

电话：63377753

萧学民的艺术

（12时—18时30分，17日至9月2日，海卉艺苑，雅达辉购物中心（The Adelphi），三楼32号，免费）

展出本地画家萧学民的油画、粉彩、水彩画作品展，共计28幅作品，有人物、风景、静物。

网址：www.facebook.com/haihuiart

鸟的花园（A Garden Of Birds）

（9时—18时，至10月31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

国家公园局主办，展出观鸟者拍下的精美照片，让公众欣赏本地鸟类多样性，了解本地对改善鸟类栖息地所做的努力。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg/whats-happening/calendar-of-events/exhibition-birds-of-sbg-2024

赠礼：大学博物馆的传承与前景

（星期二至星期六：10时—18时，至12月31日，国大博物馆，李光前展厅，肯特岗弯50号（Kent Ridge Crescent），免费）

展出国大博物馆与国大峇峇屋近年的赠礼，回溯该馆从英殖民地至国家独立后不同发展阶段的捐赠历史。

网址：museum.nus.edu.sg/whats-on/exhibition-gifts-a-prospectus/

“玩伴：打开记忆的玩具箱”特展

（10时—19时，至明年1月5日，国家博物馆，史丹福路，免费）

展出麦当劳随开心餐附送的玩具、模型玩具车、掌上电子游戏机、电子宠物机，到与国际品牌合作的潮玩，看国人的“玩伴”从1980年代至今的演变。

网址：nhb.gov.sg/nationalmuseum/whats-on/exhibition/playdate

塔游记1915：由上海到旧金山

（10时—19时（星期五开放至21时），至明年6月1日，亚洲文明博物馆，门票：12元；六岁以下孩童、学生和乐龄人士免费）

展出84件手工雕刻宝塔模型和相关文物。

网址：www.nhb.gov.sg/acm/whats-on/exhibitions/pagoda-odyssey

2024年国庆壁画展——百花争艳

（至明年7月13日，海湾舫地铁站（出口B），前往滨海湾花园长廊方向，免费）

SMRT和更生美术研究会联办，展出22位更生书画家的精彩作品。

网址：facebook.com/LifeArtSociety/

【15日歌台】

星光舞台娱乐制作——928义顺中心联合中元委员会—庆中元歌台之夜：义顺中1路第928座大草场

（乐队：皇家；司仪：吕伟伦、阳光可乐）