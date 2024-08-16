【演出】

第一届全国华族文化经典大赛“古典诗歌朗诵”

（12时30分—17时，17日，新加坡华族文化中心6楼，免费）

华族文化讲演俱乐部主办，为了传承华族文化，弘扬中华文明、诸子百家哲学思想。

电话：97109388（WhatsApp报名）

【展览】

水彩画展

（11时—18时，至21日，水仙门中心（High Street Centre）2楼11号，桥北路，免费）

海之韵主办，展出本地10位画家的水彩作品：黄海、林辉忠、王雅瑞、陈加敬、杨李居、翁茂泉、陈润生、许秀清、刘奕村、吴启振。

网址：www.facebook.com/artualize

“分享”陆裕德画展

（11时—18时，至25日，新加坡55艺术空间，仁定巷55号（Genting Lane），1楼01号，免费）

展出44幅作品，在创作观念上，陆裕德继承了传统的东方思想，并在此基础上呈现当代的视觉元素，表达其对后现代（Post-Modern）生活探索的视角。

电话：66120479

赵敬堂个展：唔好俾我睇

（星期二至星期天：12时—19时（星期日16时结束），至18日，ObjectifsLowerGallery 2，密驼路155号，免费）

视觉艺术创作者赵敬堂通过省思和梳理母女关系的路径，探究自我和他人的情感深处。

网址：objectifs.com.sg/donnachiu/

青春有你真好（My First Love Travelling Exhibition）

（10时—21时，至31日，裕廊区域图书馆，免费）

国家文物局主办，展示文化遗产如何与青年的个人故事和经历联系。

网址：go.gov.sg/nhbyhb

野生动物摄影师年度摄影展

（星期二至星期天：10时—17时，至9月8日，新加坡科学中心，A展厅，门票：4元至9元）

展出的作品借自英国伦敦自然历史博物馆。

网址：www.science.edu.sg/whats-on/exhibitions/wildlife-photographer-of-the-year

赠礼：大学博物馆的传承与前景

（星期二至星期六：10时—18时，至12月31日，国大博物馆，李光前展厅，肯特岗弯50号（Kent Ridge Crescent），免费）

展出国大博物馆与国大峇峇屋近年的赠礼，回溯该馆从英殖 民地至国家独立后不同发展阶段的捐赠历史。

网址：museum.nus.edu.sg/whats-on/exhibition-gifts-a-prospectus/

【其他】

新加坡首届“贵州茅台杯”新加坡舞狮争霸赛

（15时—21时，17日，圣淘沙名胜世界，梦之湖（Lake of Dreams），免费）

参与的舞狮团体包括：关峰龙狮研究院、时代文化艺术坊、新加坡顺利坛体育会、新加坡南仙龙狮体育会等多支才华横溢的获奖舞狮团。

网址：www.facebook.com/ResortsWorldatSentosa

【16日歌台】

桂林村石厂脚中元会

（18时30分）：武吉甘柏地铁站对面大操场

（司仪：梁爱瑜、杨珺婷、黄碧华）

丽星娱乐制作——南仙中元会

（19时）：红山景（Bukit Merah View）第123座

（乐队：飞鹰；司仪：林茹萍）

丽星娱乐制作——韭菜芭城隍庙中元会

（19时）：阿鲁慕甘路（Arumugam Rd）

（乐队：威乐斯；司仪：皓皓、李佩芬、郑盈盈）

丽星娱乐制作——TradeHub21中元会

（19时30分）：文礼大道18号

（乐队：丽星；司仪：阳光可乐）

花车制作——圣莲宫庆祝中元普渡之夜

（19时30分）：武吉巴督中路第630座旁广场

（乐队：神风；司仪：程刚、雅雅）