【展览】

水彩画展

（11时—18时，至21日，水仙门中心（High Street Centre）2楼11号，桥北路，免费）

海之韵主办，展出本地十位画家的水彩作品：黄海、林辉忠、王雅瑞、陈加敬、杨李居、翁茂泉、陈润生、许秀清、刘奕村、吴启振。

网址：www.facebook.com/artualize

“分享”陆裕德画展

（11时—18时，至25日，新加坡55艺术空间，仁定巷55号（Genting Lane），1楼01号，免费）

展出44幅作品，在创作观念上，陆裕德继承了传统的东方思想，并在此基础上呈现了当代的视觉元素，表达了对后现代（Post-Modern）生活探索的视角。

电话：66120479

青春有你真好（My First Love Travelling Exhibition）

（10时—21时，至31日，裕廊区域图书馆，免费）

国家文物局主办，展示文化遗产如何与青年的个人故事和经历联系。

网址：go.gov.sg/nhbyhb

弗里达·卡罗（Frida Kahlo）：经典的一生

（10时—19时，至9月1日，艺术科学博物馆，门票：31元）

一个展现墨西哥女画家生平和作品的沉浸式传记展览。通过照片、影片、互动装置、360度投影和游客创意空间，发现画家的多面性。所有展品都在详尽介绍这位艺术家的绘画，生动述说她的生平故事。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/frida-kahlo-life-of-an-icon.html

野生动物摄影师年度摄影展

（星期二至日：10时—17时，至9月8日，新加坡科学馆，A展厅，门票：4－9元）

展出的作品借自英国伦敦自然历史博物馆

网址：www.science.edu.sg/whats-on/exhibitions/wildlife-photographer-of-the-year

山水化境——当代华人艺术家群展

（星期二至星期天：11时—19时，至11月10日，新艺术美术馆新加坡分馆，岌巴路（Keppel Rd）39号，5楼03／06号，门票：8元；5元（中小学生），乐龄和七岁以下孩童免费）

白石画廊主办，展示八位跨世代、跨媒材的华人艺术家的多件绘画与雕塑，也有数码媒体体验。

网址：www.facebook.com/New.Art.Museum.Singapore

【其他】

新加坡首届“贵州茅台杯”新加坡舞狮争霸赛

（15时－21时，17日，圣淘沙名胜世界，梦之湖（Lake of Dreams），免费）

参与的舞狮团体包括：关峰龙狮研究院、时代文化艺术坊、新加坡顺利坛体育会、新加坡南仙龙狮体育会等多支才华横溢的获奖舞狮团。

网址：www.facebook.com/ResortsWorldatSentosa

【17日歌台】

花车制作——李潮兴寿版店庆中元

（11时）：加冷峇鲁第87座，1楼2706号

（乐队：阿锵老师钢琴伴奏）

丽星娱乐制作——海南咖啡店

（15时）：大成道1010座

（乐队：阿锵老师；司仪：阳光可乐）

丽星娱乐制作——芽笼士乃国庆晚宴

（18时30分）：巴耶利峇中心（Paya Lebar Quarter）前空地

（司仪：李佩芬、Ben Logan）

无招牌歌台秀——BTS Industries中元会庆典

（18时45分）：卓源东路40号

（乐队：99；司仪：冯高美）

群星娱乐制作——美景园中元会

（18时45分）：武吉巴督西5道第388A座

（乐队：飞航；司仪：朱莉莉）

旅者歌台——三巴旺大牌五零三庆中元

（19时）： 三巴旺威灵顿圈（Wellington Circle）第508C座对面有盖篮球场

（乐队：白狗骨；司仪：钟盈家）

花车制作——火城西莲宫之夜

（19时30分）：巴耶乌美工业园，乌美1道53号

（乐队：胡桐老师钢琴音乐伴奏）

花车制作——运大有限公司

（20时）：义顺工业园15号1街Win 5，6楼03号

（乐队：Raymond老师钢琴伴奏）

周装饰娱乐制作——蔡厝港联合殿关云殿庆祝大二三爷伯千秋

蔡厝港51街11号

（乐队：皇家；司仪：阳光可乐、陈施佃）